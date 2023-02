METZINGEN (dpa-AFX) - Die Ehefrau von Hugo-Boss-Chef Daniel Grieder hat Aktien des Modekonzerns im Millionenwert erworben. Insgesamt habe Louise Camuto am Montag Unternehmensanteile zum Preis von rund 1,5 Millionen Euro gekauft, teilte Hugo Boss am Dienstagnachmittag in Metzingen mit./ngu/he