TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 FRA: Societe Generale, Q4-Zahlen

06:45 NOR: Equinor, Q4-Zahlen

07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen (10.00 Call) 07:00 NLD: ABN Amro, Q4-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q4-Zahlen

07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q4-Zahlen

07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Q4-Eckdaten und Erneuerungsrunde (9.00 Call, 10.30 Analystencall) 07:30 NLD: Adyen, Q4-Zahlen

07:45 DNK: Vestas, Q4-Zahlen

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q4-Zahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Jahreszahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Q4-Zahlen

08:00 NOR: Yara, Q4-Zahlen

09:00 DEU: Ionos, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Börse 10:00 DEU: Qiagen, Pk zu den Q4-Zahlen

11:55 USA: Under Armour, Q4-Zahlen

12:00 USA: Uber Technologies, Q4-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q4-Zahlen

17:00 DEU: Deutsche Bank, Digitaler Neujahrsempfang

18:30 DEU: Metro AG, Q1-Zahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q4-Zahlen

22:05 USA: Walt Disney, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handels- und Leistungsbilanz 12/22

09:00 CHE: KOF Konjunkturumfragen 02/23

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 12/22

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (wöchentlich)

16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 12/22

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

03:00 USA: Ansprache des US-Präsidenten vor dem Kongress zur Lage der Nation

FRA: Die Internationale Energieagentur (IEA) legt Strommarktbericht 2023 vor

09:00 DEU: Start der Tarifverhandlungen für die 25.000 Beschäftigten der Kautschukindustrie

09:00 DEU: Wirecard-Prozess. Stellungnahmen der Verteidiger von Ex-Vorstandschef Braun und des Ex- Chefbuchhalters zu den Aussagen des Kronzeugen

09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EU-Gericht zu Steuerbefreiungen in Belgien für multinationale Unternehmen

09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zum Ausbau der transeuropäischen Energieinfrastruktur

10:00 DEU: EZB-Bankenaufsicht Pk zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken («SREP») - Präsenz und Videokonferenz

10:30 DEU: Vorstellung Gutachten «Transformation zu einer klimaneutralen Industrie: Grüne Leitmärkte und Klimaschutzverträge» des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

10:00 DEU: Online-Pk zur Vorstellung des Berichts der deutschen Luftverkehrswirtschaft des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft e. V. Der Bundesverband informiert über die aktuellen Zahlen zur Verkehrsentwicklung 2022 und gibt einen Ausblick auf das Jahr 2023.

12:30 DEU: Bundestag u.a. mit einer Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum bevorstehenden EU-Gipfel sowie der Regierungsbefragung mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD) + 1700 Aktuelle Stunde zum Wohnungsmarkt



DEU: Dritte Runde in den Post-Tarifverhandlungen



DEU: Nächste Verhandlungsrunde für einen Tarifvertrag zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg

