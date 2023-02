EQS-Ad-hoc: United Internet AG / Schlagwort(e): Börsengang

Endgültiger Platzierungspreis im Rahmen des Börsengangs der IONOS Group SE auf EUR 18,50 je Aktie festgelegt



Montabaur, 7. Februar 2023. Die United Internet AG ("United Internet") und WP XII Venture Holdings II SCSp, ("WP XII"), ein mit Warburg Pincus verbundenes Unternehmen (zusammen "Warburg Pincus"), die Aktionäre der IONOS Group SE (75,1 % bzw. 24,9 %), haben heute den finalen Platzierungspreis für die Aktien der IONOS Group SE (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "IONOS" oder die "Gesellschaft") auf EUR 18,50 je Aktie festgelegt.

Es werden 24.150.000 Aktien aus den Beständen von United Internet und Warburg Pincus bei Investoren platziert, bestehend aus 15.771.000 nennwertlosen Stammaktien aus dem Bestand der United Internet AG, 5.229.000 nennwertlosen Stammaktien aus dem Bestand von Warburg Pincus sowie 3.150.000 weiteren nennwertlosen Stammaktien aus den Beständen von United Internet und WP XII zur Deckung von Mehrzuteilungen (Greenshoe).

Unter Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option würde United Internet einen Bruttoerlös von rund EUR 336 Millionen erhalten, während sich das das gesamte Platzierungsvolumen auf rund EUR 447 Millionen zum endgültigen Platzierungspreis beläuft. Der erwartete Streubesitz beträgt bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option ca. 17,3 %. Nach Abschluss des Angebots und unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option werden United Internet ca. 62,1 % und WP XII ca. 20,6 % der Aktien an der IONOS Group SE halten.

Die Aktien der IONOS Group SE werden ab dem 8. Februar 2023 am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) unter der ISIN: DE000A3E00M1, WKN: A3E00M, Ticker Symbol: IOS notiert.

United Internet AG

Lisa Pleiß

Telefon +49 2602 96-1616

presse@united-internet.de



Haftungsausschluss

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der angebotenen Wertpapiere der IONOS Group SE sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts getroffen werden. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht und ist bei der IONOS Group SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Deutschland, während der üblichen Geschäftszeiten oder auf der Internetseite der IONOS Group SE www.ionos-group.com/investor-relations/ipo.html kostenlos erhältlich.

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, in jedem Bundesstaat der Vereinigten Staaten und im District of Columbia (die "Vereinigten Staaten"), in Australien, Kanada, Südafrika, Japan oder in jeder anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung ungesetzlich ist.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Erwerb, zur Zeichnung oder zum sonstigen Handel mit Aktien der United Internet AG oder der IONOS Group SE in irgendeiner Rechtsordnung dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, gezeichnet, verwendet, verpfändet, verkauft, weiterverkauft, zugeteilt, geliefert oder übertragen werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt. Es ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen nach geltendem Recht dürfen die hierin genannten Wertpapiere weder in Australien, Kanada, Südafrika oder Japan noch an Staatsangehörige, Gebietsansässige oder Bürger Australiens, Kanadas, Südafrikas oder Japans oder auf deren Rechnung oder zugunsten angeboten oder verkauft werden.

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, welche die gegenwärtigen Ansichten der United Internet AG hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und finanzieller und operativer Entwicklungen widerspiegeln. Wörter wie "beabsichtigen", "erwarten", "vorhersehen", "können", "glauben", "planen", "schätzen" und andere Ausdrücke, die Hinweise oder Vorhersagen über zukünftige Entwicklungen oder Trends beinhalten und nicht auf historischen Tatsachen beruhen, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß sowohl bekannte als auch unbekannte Risiken und Unsicherheiten, da sie von zukünftigen Ereignissen und Umständen abhängen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Entwicklungen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Leser sollte sich daher nicht auf diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit einer Vertrags- oder Investitionsentscheidung. Die United Internet AG lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab.

