Cognite verbessert die Bereitstellung eines einfachen Zugriffs auf komplexe industrielle Daten mit der neuesten Version seiner Industrial DataOps Platform, Cognite Data Fusion

Cognite, ein weltweit führender Anbieter von Industriesoftware, kündigte heute die Erweiterung seiner Industrial DataOps-Plattform, Cognite Data Fusion, um datenproduktbasierte, erweiterte Funktionen zur Datenmodellierung an. Die Datenmodellierung ist entscheidend für den Aufbau und die Pflege eines standardbasierten Open Industrial Digital Twin. Die Verwaltung von Datenmodellen als Datenprodukte beschleunigt die Bereitstellung und senkt die Kosten sowie die Komplexität der Skalierung von industriellen digitalen Lösungen durch Standardisierung und Governance.

Cognite Data Fusionermöglicht es mehreren Datennutzern, gemeinsame Daten in ihren individuellen Tools und Workflows zu nutzen, und zwar aus einer einzigen, zuverlässigen Quelle. Die Nutzer können Datenprodukte erstellen und Datenmodelle füllen, die die Komplexität der Entwicklung und Skalierung zahlreicher Asset Performance Management (APM)-Lösungen im gesamten Unternehmen reduzieren. Cognite Data Fusionerleichtert Industrieunternehmen die Einführung solider DataOps-Praktiken, bei denen die Experten, die die Daten kennen Dateningenieure und -architekten mit den Experten zusammenarbeiten, die den geschäftlichen Kontext der Daten kennen den Fachexperten und Datenwissenschaftlern.

Bisher mussten Anwendungsentwickler und Datenwissenschaftler die Daten explizit für ihre Bedürfnisse abfragen, filtern und aufbereiten. Mit fortschrittlichen Verfahren zur Datenmodellierung können Datenkonsumenten mithilfe dieser Lösungen Daten leichter als je zuvor lokalisieren und interpretieren. Dank der robusteren Such-, Filter-, Sortier- und Aggregationsfunktionen können Unternehmen mit hohem Anlagenbestand digitale Industrielösungen 10 bis 25 Mal schneller entwickeln, bereitstellen und skalieren, was zu einem ROI von 400 führt, wie in der Forrester Total Economic Impact-Studie festgestellt wurde.

"Mit den neuesten Updates von Cognite Data Fusion erleichtern wir die Synchronisierung von IT- und OT-Systemen und bieten einen einfachen Zugriff auf komplexe Industriedaten", erklärte Moe Tanabian, Chief Product Officer bei Cognite. "Cognite Data Fusion macht es einfach, Datenflüsse für eine Reihe von Branchenlösungen zu verbinden und zu betreiben. In dieser Version liegt der Schwerpunkt auf Funktionen, die zur Optimierung von Produktions-, Zuverlässigkeits-, Wartungs- und Umweltkennzahlen beitragen."

Buchen Sie einen 30-minütigen Cognite Value Review für ein kostenloses Beratungsgespräch, um herauszufinden, welche wirtschaftlichen Vorteile Ihr Unternehmen mit erreichen kann: www.cognite.com/en/value-review

Über Cognite

Cognite ist ein global operierendes, industrielles SaaS-Unternehmen, das mit einer klaren Vision gegründet wurde: Industrieunternehmen schnell mit offenen, kontextualisierten, vertrauenswürdigen und leicht zugänglichen Daten zu versorgen, um die umfassende digitale Transformation von anlagenintensiven Industriebranchen auf der ganzen Welt voranzubringen. Unsere zentrale Industrial DataOps-Plattform, Cognite Data Fusion, ermöglicht es Nutzern von Industriedaten und -domänen, schnell und sicher zusammenzuarbeiten, um industrielle KI-Lösungen und -Anwendungen zu entwickeln, zu operationalisieren und zu skalieren, um sowohl Rentabilität als auch Nachhaltigkeit zu erzielen. Besuchen Sie uns unter www.cognite.com. Folgen Sie uns auch auf Twitter und LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230206005714/de/

Contacts:

Michelle Holford

Vice President, Global PR Cognite

Michelle.Holford@cognite.com