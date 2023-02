© Foto: pixabay



Über den richtigen Einstiegszeitpunkt, Fiat Money sowie Anleger-Chancen bei Gold und Goldminen. Drei exklusive Interviews mit Top-Vermögensverwaltern!

Guter Einstiegszeitpunkt

Portfoliomanager Gunter Burgbacher geht davon aus, dass das laufende Jahr für Anleger ein guter Einstiegszeitpunkt sein könnte. Burgbacher begibt sich auf die Spuren von Warren Buffett und seiner legendären Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway. Im Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen (WKN: A2PE00) investiert Burgbacher weltweit in entsprechende Konzerne. Wolfgang Spang, Geschäftsführer der Economia Vermögensberatungs- und Beteiligungs-GmbH, zieht in der Smart Investor-Analyse Bilanz. Dabei erläutert der Experte, welche Charakteristika der Fonds in Hausse- und Baisse-Phasen aufweist.

Fiat Money und die Folgen

Finanzberater und Netzwerker Thomas Jörder, Gründer der Besseres Geldsystem (BG)-Akademie, plädiert für eine neue Sichtweise auf die Geldschöpfung. Dabei setzt er auf einen Kampf gegen die Ursachen von Fehlentwicklungen statt an Symptomen herumzudoktern. In seinem Gastbeitrag erläutert der Experte die Idee seiner Fondsmanager-Galerie, die in Kooperation mit Jürgen Dumschat, Geschäftsführer der AECON Fondsmarketing GmbH, und dem Smart Investor entsteht. Im Fokus stehen dabei Fondsmanager, die den Geldschöpfungsprozess reflektieren und deren Erkenntnisse Einfluss auf ihre Investmentstrategie haben.

Achtung Stagflation!

Stefan Rehder, Gründer der Value Intelligence Advisors GmbH, mahnt dazu, drohende Stagflationsgefahren ernst zu nehmen. Aus seiner Sicht könnten die 1970er ein Revival erleben. Im Smart Investor-Interview erläutert der Anlagestratege, welche Unternehmen den makroökonomischen Gegenwind gut bewältigen können und mit welcher Strategie er den Value Intelligence Fonds (WKN: A12BRE) und den Value Intelligence ESG Fonds (WKN: A2DJT4) bislang gut durch die Krise gebracht hat. Darüber hinaus führt er aus, warum er bei Gold und Goldminen mittel- bis langfristig Aufwärtspotential sieht.

Autor: Ralph Malisch, Smart Investor, und Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion