PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger an Europas Festlandbörsen haben sich nach den deutlichen Verlusten zu Wochenbeginn zurückgehalten. Die wichtigsten Aktien-Indizes bewegten sich am Dienstag nur wenig. Vor einer Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank hielten die Anleger die Füße still. "Im Lichte der starken Arbeitsmarktentwicklung könnte der Fed-Chef erneut Zinserhöhungserwartungen anfeuern, denn Jerome Powell hatte bereits des Öfteren den engen Arbeitsmarkt als Inflationsrisiko betont", merkten die Volkswirte der Landesbank Hessen-Thüringen an.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,09 Prozent im Plus bei 4209,31 Punkten. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,07 Prozent auf 7132,35 Punkte nach unten. Der britische FTSE 100 legte dank der Stärke der Ölwerte um 0,36 Prozent auf 7864,71 Punkte zu. Er war am Freitag im Handelsverlauf auf ein Rekordhoch geklettert./la/he

