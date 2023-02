DJ Aktien Schweiz schließen leichter - AMS-Osram stürzen ab

ZÜRICH (Dow Jones)--Etwas leichter hat sich der Markt in der Schweiz am Dienstag präsentiert. Nach dem starken Jahresauftakt fehle Dynamik nach oben, wobei auch nach unten nicht viel gehe, sagten Teilnehmer. Zudem warte der Markt auf weitere Impulse von der Berichtssaison. Dass nach Börsenschluss ein Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell im Economic Club of Washington angestanden habe, habe zudem für etwas Zurückhaltung gesorgt.

Der SMI verlor 0,4 Prozent auf 11.234 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursverlierer und 8 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 35,06 (Montag: 43) Millionen Aktien. Die defensiven Pharmawerte federten die Verluste im SMI ab. Novartis und Roche gewannen jeweils 0,2 Prozent. Logitech verbilligten sich um 2,3 Prozent, belastet von schwachen Vorgaben der Nasdaq am Vortag.

AMS-Osram sackten um 17 Prozent ab. Der Spezialist für Licht und optische Sensorik erwartet eine schwache Nachfrage in wichtigen Märkten, die Umsatz und Marge im ersten Quartal drücken dürfte. Die Geschäftszahlen zum vierten Quartal hätten die Markterwartung minimal verfehlt, hieß es zudem.

Holcim gewannen 0,5 Prozent nach der Vereinbarung zur Übernahme von Duro-Last, einem Anbieter von Dachsystemen mit einem Umsatz von 540 Millionen Dollar. Der Kauf kam im Handel gut an, weil er ab dem ersten Jahr zu einer Steigerung des Gewinns führen soll. Nach dem Kauf erwartet Holcim Synergien von 60 Millionen Dollar pro Jahr.

Zur Rose verbilligten sich um 0,9 Prozent. Nach der überraschenden Bekanntgabe des Verkaufs des Schweizer Geschäfts, worauf die Aktie in der Vorwoche stark zugelegt hatte, meldeten sich Analysten mit weiteren positiven Aussagen zu Wort. So erhöhte die Deutsche Bank den Wert auf "Hold" von "Sell", Jefferies empfiehlt die Aktie nun sogar zum Kauf.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 07, 2023 11:59 ET (16:59 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.