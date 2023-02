Bild-KI wie Stable Diffusion sind beeindruckend. Jetzt will eine der Firmen hinter dem KI-Modell aber noch einen Schritt weitergehen und wendet sich Video zu - mit beeindruckenden Ergebnissen. KI-Modelle die aus einer simplen Beschreibung ein Bild in jedem beliebigen Stil erzeugen, sind seit Dall-E und Stable Diffusion längst Realität. Mit Runway will jetzt ein der an der Entwicklung von Stable Diffusion beteiligten Startups aber noch einen Schritt weitergehen: Statt einfache Bilder zu erzeugen, sollen Texteingaben bei dem KI-Modell Gen-1 gleich ganze Videos ...

Den vollständigen Artikel lesen ...