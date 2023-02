Das Internet ist leider nicht nur Snaps und Insta-Reels, sondern auch Kiwi Farms und Fake News. Diese Ressourcen helfen dir, dich sicherer durchs Netz zu bewegen. Aber es gibt noch eine ganz andere Ebene im Internet, über die oft erst dann gesprochen wird, wenn es für ihre Opfer zu spät ist. In der Ausgabe April/Mai 2023 berichtete Mother Jones von Kiwi Farms - Stoff, aus dem Albträume sind: ein Forum, in dem sich Menschen zusammenrotten, um Menschen - meist queere oder psychisch erkrankte Personen - durch das Internet zu verfolgen. Sie stalken die Aktivitäten ihrer Opfer, sie belästigen und mobben, beleidigen und doxxen, hetzen SWAT-Teams auf sie, um sie zu traumatisieren. Ihr Ziel: Die Opfer zu einem Suizid zu bewegen, um ihre eigene Statistik zu verbessern. Denn wer mit dem Suizid in Verbindung gebracht werden kann, kriegt ...

