Die besten Trades geht man kurz vor dem Ausbruch ein. https://bit.ly/3DNnEJT Egal ob long oder short! Jetzt die Abstauber-Liste von Chart-Profi Stefan Klotter kostenlos herunterladen! Investieren, aber wo - Jan Viebig, Co-Chief Investment Officer bei Oddo BHF, erklärt im Gespräch mit wallstreet:online TV, warum er in diesem Jahr gerade für europäische Aktien sehr gute Voraussetzungen sieht, und wann er den Zins-Peak in den USA erwartet. Während US-Aktien im historischen Vergleich teuer wie lange nicht mehr seien, sieht Viebig in Europa noch attraktiv bewertete Titel. Auch Unternehmensanleihen seien nach der Zinswende wieder eine starke Option. In welchen Branchen Oddo BHF jetzt bevorzugt invstiert und warum Anleger die langfristige Perspektive nicht aus den Augen verlieren sollte: Alle Antworten gibt's im Video!