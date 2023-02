Avania, ein weltweit führendes medizintechnisches Auftragsforschungsinstitut (CRO), gab heute die Übernahme von MAXIS bekannt, einem führenden Anbieter von medizintechnischen Entwicklungsdienstleistungen mit Fachwissen in den Bereichen präklinisches Engineering, Designvalidierung und -verifizierung, regulatorische Angelegenheiten, klinische Dienstleistungen vor Ort und Studienmanagement. MAXIS verfügt über Niederlassungen in San Jose, Kalifornien, und Frankfurt am Main, Deutschland, sowie über zusätzliche Mitarbeiter in den Regionen. Mit MAXIS bietet die kombinierte Organisation ein unübertroffenes strategisches und operatives Fachwissen, das für innovative Medizinproduktehersteller und aufstrebende Originalgerätehersteller (OEMs) zu einzigartigen Ergebnissen führt.

"Diese Akquisition stärkt unsere Position als führendes, auf MedTech fokussiertes CRO, das innovative medizinische Technologien von der Idee bis zur Kommerzialisierung vorantreibt und eine Reihe von hochgradig anpassbaren Dienstleistungen in Kombination mit robusten globalen regulatorischen, klinischen und operativen Strategien anbietet, um die einzigartigen Bedürfnisse von aufstrebenden OEMs zu erfüllen", sagte Sapna Hornyak, Präsidentin und CEO von Avania. "Die Übernahme von MAXIS unterstützt unsere Strategie und bietet uns erweiterte Möglichkeiten für einen breiteren Kundenstamm, während wir weiterhin innovativ sind und wachsen."

Die Kunden von MAXIS werden von der erweiterten internationalen Präsenz von Avania profitieren und Zugang zum umfangreichen Netzwerk des Unternehmens in den USA, der EU und Australien erhalten. Darüber hinaus bringt Avania erweiterte Dienstleistungen in die fusionierten Unternehmen ein einschließlich Biostatistik, Datenanalyse und Medical Writing.

"Das langjährige Engagement von MAXIS für aufstrebende Technologieunternehmen wird durch die hochentwickelte Infrastruktur und die umfangreichen Ressourcen von Avania erheblich verstärkt", sagte Kathleen Marshall, Präsidentin von MAXIS Medical. "Das Verständnis von Avania für unseren strategischen Wert im Kontinuum der medizintechnischen Entwicklung war überzeugend und ausschlaggebend, und wir freuen uns, unsere Mission mit dem Avania-Team fortsetzen zu können."

Die Kunden von Avania werden von einer erweiterten Liste von Fachexperten in den Bereichen Präklinik, Klinik (In-vitro-Diagnostik, künstliche Intelligenz/Maschinelles Lernen und Software als Medizinprodukt) und regulatorische Beratung profitieren. Darüber hinaus stärkt MAXIS die Tiefe von Avania in innovativen Technologien und mehreren therapeutischen Bereichen.

Über Avania

Avania ist ein führendes, weltweit tätiges Full-Service-Auftragsforschungsunternehmen, das sich auf das Management von klinischen Studien für Medizinprodukte, IVDs, Biologika und Geräte-Wirkstoff-Kombinationen auf internationaler Ebene konzentriert. Avania unterstützt Produkte von der First-in-Human-Phase bis zur Phase nach der Markteinführung mit demselben maßgeschneiderten Ansatz. Wenn Sie Ihre Medizintechnik voranbringen wollen, brauchen Sie Avania. Die Vision von Avania ist es, Ihr zuverlässiger globaler Partner bei der Entwicklung Ihrer medizinischen Technologie zu sein, von der Innovation bis zur Kommerzialisierung, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Patienten zu verbessern.

Über MAXIS

MAXIS ist ein Unternehmen für klinische Marktentwicklung, das sich auf die Maximierung des klinischen, marktbezogenen und kommerziellen Erfolgs innovativer medizinischer Technologien konzentriert. Die Fähigkeit von MAXIS, flexible Strategien zu entwerfen und zu implementieren, gepaart mit der Verpflichtung zu umfassender, langfristiger Unterstützung, macht MAXIS zum idealen Partner für aufstrebende Medizintechnikunternehmen. Dank unserer umfangreichen und vielfältigen Erfahrung mit Neugründungen sind wir in der Lage, hochgradig maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln und anzupassen, um innovative Geräte durch die Entwicklung auf den Markt zu bringen.

