Zur Festigung der Marktführerschaft im Bereich fortschrittlicher Inspektionssoftware für den Energie- und Infrastruktursektor hat sich DroneBase eine Investition von 55 Millionen US-Dollar gesichert und in Zeitview umbenannt. Unter der Leitung von Valor Equity Partners, einer Investmentgesellschaft für operatives Wachstum, die Technologie- und technologieorientierte Unternehmen unterstützt, beteiligten sich an der Runde die bestehenden Investoren Union Square Ventures, Upfront Ventures, Euclidean Capital, Energy Transition Ventures und Hearst Ventures. Die neue Finanzierung wird die KI-fähige Software und weltweite Präsenz des Unternehmens bei fortschrittlichen Inspektionslösungen unterstützen. Diese Bekanntmachung krönt ein von schnellem Wachstum im Sektor der erneuerbaren Energien geprägtes Jahr. Dies beinhaltet auch den Start des North American Solar Scan (NASS), der ersten standardisierten Bewertungsreihe für Solaranlagen, um eine bessere Überwachung von US-Solarkraftwerke zu gewährleisten. Letztes Jahr hat Zeitview eine Solarleistung von 43 GW inspiziert.

Zeitview inspection professionals use crewed aircraft and smartphone technologies to create relevant, flexible solutions for clients. Its accompanying software platform with deep insights and analytics allows clients to easily view data results anywhere. (Graphic: Business Wire)