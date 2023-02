Backlight Creative treibt Workflows für kollaborative Medienerstellung mit den Produktlinien iconik, ftrack und Celtx voran

Backlight Streaming unterstützt OTT, Videomanagement, Vertrieb und Monetarisierung mit Lösungen von Wildmoka und Zype

Backlight, ein globales Medientechnologie-Unternehmen, das jede Phase des Lebenszyklus von Video- und Unterhaltungsinhalten entscheidend verbessert, hat heute eine neue Organisationsstruktur mit zwei neuen Geschäftsbereichen bekanntgegeben: Backlight Creative und Backlight Streaming. Der Geschäftsbereich Backlight Creative umfasst die Kunden, Produkte und Teams von ftrack, iconik und Celtx, während Backlight Streaming dieselben Bereiche für Zype und Wildmoka umfasst.

Seit der Übernahme mehrerer schnell wachsender Medientechnologie-Marken im Jahr 2021 agiert Backlight als Holdinggesellschaft, wobei die einzelnen Akquisitionen weitgehend als unabhängige Geschäftseinheiten geführt werden. Die neue Geschäftsbereichsstruktur von Backlight richtet komplementäre Teams und Produkte auf gemeinsame Zielmärkte, Medien-Workflows und Kunden aus, um Innovation, Kundenerfolg und kontinuierliches Wachstum zu fördern.

"Mit dieser neuen Organisationsstruktur kann Backlight seinen schnell wachsenden Kundenstamm in Zukunft mit größeren, aufeinander abgestimmten Teams und differenzierten, integrierten Lösungen besser bedienen", sagte Ben Kaplan, President und CEO von Backlight. "Die sich ergänzenden Kompetenzen und die strategischen Synergien unserer verschiedenen Akquisitionen waren ein zentraler Bestandteil der ursprünglichen Strategie von Backlight und haben sich in den letzten 18 Monaten bewährt. Das gesamte Backlight-Team ist begeistert von dem Wert, den diese neue Organisationsstruktur für unsere Kunden schaffen wird."

Backlight Creative bietet preisgekrönte Software für kreative Zusammenarbeit an, einschließlich sicherer und effizienter Medienverwaltung, Produktionsverfolgung und integrierter Überprüfungs- und Freigabe-Tools. Kreativ- und Videoteams in den Bereichen Film, Fernsehen, Gaming, Agenturen und ihre Kunden nutzen die Produktlinien iconik, ftrack und Celtx von Backlight Creative, um ihre kreativen Arbeitsabläufe zu optimieren und ihre Visionen präzise, pünktlich und budgetgerecht umzusetzen.

Der erfahrene Experte für Medientechnik Mike Green wurde zum Divisional CEO von Backlight Creative ernannt, nachdem er seit September 2021 als Chief Growth Officer von Backlight tätig war. Bevor er zu Backlight wechselte, war Green in leitenden Positionen in den Bereichen Strategie, Marketing und Unternehmensentwicklung bei Brightcove sowie in leitenden und Managementpositionen bei Comcast, Collecta und Kaboose (jetzt Disney) tätig. Green hat Abschlüsse an der Brown University und der Columbia Business School erworben.

Backlight Streaming bietet mit seinen Produktlinien Zype und Wildmoka führende cloudnative Lösungen für OTT-Streaming, Video-Management, Clip-Erstellung, Hyper-Distribution und Monetarisierung an. Führende Medienverlage, Content-Provider und Rundfunkanstalten verlassen sich auf Full-Stack-Softwarelösungen von Backlight Streaming, um Live- und On-Demand-Videos aufzunehmen, umzuwandeln, zu verwalten, zu verteilen und zu monetarisieren, um Content-Eigentümer mit allen Marktplätzen weltweit zu verbinden.

Ed Laczynski und Cristian Livadiotti, beides Mitbegründer und CEOs von Zype bzw. Wildmoka, sind nun Divisional Co-CEOs von Backlight Streaming. Die beiden CEOs haben ein grundlegendes Verständnis dafür, was die Produktlinien von Zype und Wildmoka gemeinsam leisten können, wobei sie vollständig modular, komplementär und flexibel bleiben. Sowohl Laczynski als auch Livadiotti waren Mitbegründer und Leiter ihrer Unternehmen, bevor diese 2021 von Backlight übernommen wurden.

Laczynski verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung im Technologiebereich und hat für Unternehmen wie IPG/McCann-Erickson und Datapipe (jetzt Rackspace) gearbeitet. Laczynski hält einen Abschluss der New York University. Livadiotti verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Medien- und Telekommunikationsbranche, wo er Unternehmungen, Projekte und Organisationen sowohl in Start-ups als auch in großen multinationalen Konzernen aufgebaut hat. Er hat hält verschiedene Abschlüsse der École Polytechnique und von Télécom Paris.

Über Backlight

Backlight ist ein globales Medientechnologie-Unternehmen, das jede Phase des Lebenszyklus von Video- und Unterhaltungsinhalten entscheidend verbessert von der Erstellung bis zur Monetarisierung. Mit einer Finanzierung von 200 Millionen Dollar durch PSG hat Backlight seit seiner Gründung im Jahr 2021 sechs führende Mediensoftware-Unternehmen übernommen. Video-Forward-Unternehmen lösen ihre geschäftskritischen und operativen Herausforderungen durch die Zusammenarbeit mit den beiden Geschäftsbereichen von Backlight: Backlight Creative und Backlight Streaming. Backlight Creative bietet preisgekrönte Softwarelösungen für sicheres und effizientes Medienmanagement, Produktionsüberwachung und kreative Zusammenarbeit an, darunter iconik, ftrack und Celtx. Backlight Streaming liefert führende Cloud-native Lösungen für OTT-Streaming, Hyper-Distribution und Monetarisierung von Zype und Wildmoka. Weitere Informationen finden Sie unter backlight.co.

