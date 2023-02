Das Luftfahrt-Startup hat am Montag, 16. Januar 2023, neue Flugrouten von und nach Helsinki (Finnland), Örebro und Linköping (Schweden) sowie Tallinn (Estland) in Betrieb genommen

Innovative Plattform reduziert Zeit und Kosten von Geschäftsreisen durch Privatflugzeuge auf optimierten Routen

Die optimierte Nutzung von Flugzeugen und Reiserouten ermöglicht eine erhebliche Senkung der Kohlendioxidemissionen allein die Umgehung von Luftfahrt-Drehkreuzen verringert bereits den Kohlendioxidausstoß der Reisenden

Die Plattform bietet Betreibern von Kleinflugzeugen die Möglichkeit, zukünftige Flugstunden und Umsatzerlöse vorherzusagen

Die Geschäftsreisetätigkeit hat wieder das Niveau wie in Zeiten vor der Pandemie erreicht, doch die Angestellten scheuen den Stress der kommerziellen Fluggesellschaften. Lygg definiert Geschäftsreisen neu, indem es Privatflüge zum Preis von kommerziellen Flugreisen anbietet. Das finnische Startup-Unternehmen für regionale Flugreisen nutzt vorhandene Privatflugzeuge und deren Piloten in Kombination mit Fahrdiensten, um Flugrouten anzubieten, die Passagiere von Städten, die von etablierten Fluggesellschaften nicht angeflogen werden, an Zielorte in ganz Europa mit Tür-zu-Tür-Service bringen. Im Januar richtete Lygg die Flugverbindungen von und nach Helsinki (Finnland), Örebro (Schweden), Linköping (Schweden) und Tallinn (Estland) ein, die am Montag, 16. Januar 2023 starteten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230207005310/de/

Aviation startup, Lygg, will host new flight routes to and from select Nordic regions, redefining business travel through private flights. (Photo: Business Wire)

Der neue Meilenstein im Hinblick auf die Flugrouten folgt auf eine Rekordzahl von Werbe- und Charterflügen im Jahr 2022, um Kunden mit dem Angebot von Lygg vertraut zu machen. Seit Juni letzten Jahres, als der Betrieb aufgenommen wurde, hat Lygg 52 Flüge zu 17 Zielen in 12 europäischen Ländern realisiert.

"Diese neuen Flugrouten zeigen, dass das regionale Reisemodell von Lygg in der Geschäftswelt Anklang findet", so Roope Kakäläinen, CEO und Mitbegründer von Lygg. "Einerseits sorgen wir mit einer nahtlosen Effizienz von der Bordsteinkante bis zum Flugzeug für eine hohe Zufriedenheit der Reisenden und schaffen Einsparungsmöglichkeiten für die Unternehmen. Andererseits bieten wir Betreibern von Kleinflugzeugen die Möglichkeit, zukünftige Flugstunden und somit ihre Einnahmen vorherzusagen. Zufriedene Kunden, Kostensenkung, Rentabilität das ist eine erfolgversprechende Kombination."

Die neuen Städte- und Länderziele von Lygg werden über Direktflüge erreicht, die mithilfe der intelligenten Mobilitätsplattform von Lygg geplant und optimiert werden. Die Grundlage der Plattform bildet das kunden- und nachfrageorientierte Geschäftsmodell von Lygg. Die Lygg-Kunden-App ermöglicht Firmenkunden, die Mitarbeiter regelmäßig auf Geschäftsreisen schicken, Punkt-zu-Punkt-Routen in ganz Europa zu buchen.

"Jede Woche sind Mitarbeiter von uns unterwegs. Die Nutzung [privater Flüge] könnte da eine wichtige Rolle einnehmen ... wir empfangen [auch] viele Besucher hier in der Fabrik. Der nächstgelegene Flugplatz ist in Kuopio. Von dort ist der Weg [nach Iisalmi] recht zeitaufwendig", berichtet Tommi Väänänen, Lieferketten-Leiter bei Ponsse Plc, einem der weltweit führenden Hersteller von großen Forstmaschinen. Ponsse plant die Nutzung der bestehenden Lygg-Direktflüge zwischen Helsinki und Iisalmi, um die Anreise an den abgelegenen Standort des Unternehmens zu erleichtern.

Seit 2020 bietet die regionale Flugreiseplattform des skandinavischen Startups Lösungen für die Ineffizienzen des heutigen regionalen Geschäftsreisemodells. Die Unzulänglichkeiten der Luftfahrtbranche haben sich mit der Normalisierung nach den Lockdowns während der Pandemie noch verstärkt ("Why flight delays and cancelled flights are so bad this summer" Vox). Um diese Probleme zu überwinden, bietet Lygg den Kunden maßgeschneiderte regionale Flugreisen als Alternative zu den Kurzstreckenflügen kommerzieller Fluggesellschaften an, die entweder aufgrund der Pandemie eingestellt wurden oder nur noch als Zubringer für eine höhere Auslastung von Langstreckenrouten dienen.

Die Technologie, die der Lygg-Plattform zugrunde liegt, ermöglicht eine genaue Erfassung des Passagier- und Frachtaufkommens im Verlauf der Zeit. Dadurch ist Lygg in der Lage, die Flughäufigkeit mit so wenig leeren Sitzen wie möglich zu organisieren. Die neuen Routen bedienen Ziele mit folgenden Hin- und Rückflügen:

Helsinki, Finnland Örebro, Schweden, täglicher Flug von Montag bis Freitag

Helsinki, Finnland Lynköping, Schweden, einmal wöchentlicher Flug

Örebro, Schweden Tallinn, Estland, täglicher Flug von Montag bis Freitag

Helsinki, Finnland Tallinn, Estland, bis zu drei Flüge täglich, wird erweitert auf bis zu sechs Hin- und Rückflügen täglich

Die Lygg-Plattform stimmt Entfernung und Nutzlast für eine intelligente Ressourcenzuweisung ab, um der Nachfrage die richtigen Flugzeuge und Einrichtungen zuzuordnen. Die auf den Flugrouten eingesetzten Flugzeuge werden für eine möglichst vollständige Nutzung ihrer Kapazität optimiert. Insbesondere bietet die Plattform den Betreibern der digitalisierten Lygg-Flotte einen ganz neuen Vorteil für diese Flugzeugklasse: Vorhersehbarkeit und garantierten Ertrag. Durch die Optimierung der Ressourcennutzung werden auch die Kohlenstoffemissionen stark reduziert. So reduziert beispielsweise ein Direktflug von Tampere nach Stockholm im Vergleich zum Angebot einer etablierten Fluggesellschaft über ein Luftfahrt-Drehkreuz die Kohlenstoffemissionen um 43 Prozent. Die neuen Ziele werden derzeit mit folgenden Flugzeugtypen angeflogen:

Eine Pilatus PC-12, ein einmotoriges Flugzeug mit Turbinenantrieb

Zwei Piper Pa-31, zweimotoriges Turbo-Kolbenflugzeug

Zwei Beechcraft Super King Air 200, zweimotoriges Turboprop-Flugzeug

Die Geschäftsreiselösung von Lygg maximiert die Effizienz und vermeidet unnötige Kosten durch die Nutzung kommerzieller Fluggesellschaften, indem sie von kleineren, peripheren Flughäfen und Flugplätzen oder privaten Terminals profitiert. Letztlich werden Zeit und Geld, die durch Mitarbeiterreisen mit kommerziellen Fluggesellschaften verloren gingen, durch die Nutzung von bisher ungenutzten Ressourcen wie Flughäfen und neuen Flugzeugkategorien zurückgewonnen. Die neuen Flüge starten an den kundenfreundlichen und serviceunterstützten privaten Premium-Business-Terminals in Helsinki und Tallinn. In Örebro und Linköping werden regionale Flughäfen genutzt.

"Es handelt sich um einen zweiseitigen Markt, der von Anfang an für alle Beteiligten rentabel ist", so Jari-Jussi Viinikkala, CFO und Mitbegründer von Lygg. "Das attraktive Kundenerlebnis von Lygg hat die Zurückhaltung von Passagieren bei Geschäftsreisen überwunden und neue Ertragsquellen für Flugzeugbetreibern geschaffen. Durch die Reaktivierung von Direktverbindungen, die während der Pandemie verschwunden waren, und durch die Einrichtung neuer Flugrouten belebt Lygg die Wirtschaft in den von uns angeflogenen Regionen."

Über Lygg

Über seine Plattform bietet Lygg seinen Kunden private Regionalflüge mit Direktverbindungen von Tür zu Tür zu Preisen an, die bei kommerziellen Fluggesellschaften üblich sind. Lygg wurde 2020 in Finnland von Flymass Oy gegründet, um das Erlebnis von Geschäftsreisen zu transformieren. Durch die App sparen die Kunden Zeit und genießen die Bequemlichkeit des Reisens, während sie zugleich ein nachhaltiges Ökosystem der Luftfahrt unterstützen. www.lygg.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230207005310/de/

Contacts:

Technica Communications

Philippe Laguerre-Auguste

lygg@technica.inc

EU +(33.6) 88-97-61-48

USA +(1.917) 937-8181