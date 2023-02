Die innovative KI-gestützte Technologie von Wisor ermöglicht es, Fracht in aller Welt per Mausklick zu befördern. Das Unternehmen verfolgt die Mission, die Frachttransportbranche zu digitalisieren, Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Die Finanzierungsrunde wurde von Team8 unter Beteiligung von Ocean Azul und der Hico Investment Group angeführt.

Wisor AI, eine innovative Softwarelösung für Frachtbuchungen, hat in einer von Team8 angeführten Anschubfinanzierungsrunde 8 Mio. US-Dollar erhalten. Die Finanzierung wird die Umsetzung der Mission von Wisor die Digitalisierung der weltweiten Lieferkettenbranche beschleunigen und es Spediteuren ermöglichen, Sendungen statt innerhalb von Stunden oder Tagen innerhalb von Sekunden zu planen, zu kalkulieren und zu buchen.

Angesichts der jüngsten Innovationen in der Branche, die sich an verschiedene Akteure der Wertschöpfungskette richten, z. B. an Marktplätze und vornehmlich digital ausgerichtete Frachtunternehmen, hat Wisor eine Softwarelösung entwickelt, die speziell auf die Bedürfnisse der Spediteure zugeschnitten ist, die heute den Großteil des Frachtvolumens abwickeln.

Die Plug-and-Play-Lösung von Wisor automatisiert einerseits das mühsame, manuelle Verfahren der Zusammenstellung von Preisdaten, anderseits aber auch die Optimierung von Transportrouten in der gesamten weltweiten Frachttransportbranche, die unter anderem Fluggesellschaften, Reedereien, LKW- und Bahnunternehmen umfasst. Auf diese Weise können Spediteure mit weniger Aufwand mehr erreichen, ihre Reaktionszeiten verbessern und Kapazitäten für den Ausbau ihrer Geschäftstätigkeit freisetzen. Neben der Automatisierung der Preisgestaltung optimieren die fortschrittlichen Algorithmen von Wisor kontinuierlich im Hintergrund die Preisbildung auch noch nach der Buchung und bieten Spediteuren so zusätzliche Möglichkeiten, Kosten zu senken und ihre Gewinnmargen zu steigern.

Die Plattform von Wisor bietet den Kunden weltweit eine Lösung aus einer Hand, die sich organisch in ihre bereits vorhandenen Systeme und Arbeitsabläufe integrieren lässt. Durch die Digitalisierung der Streckenplanung, der Preisgestaltung und der Angebotserstellung lässt sich die Plattform auch auf zusätzliche Mehrwertdienste wie Zahlungen, Finanzierung und Versicherung erweitern.

Das Potenzial, den Speditionsmarkt von Grund auf zu verändern, ist enorm. Heute gibt es weltweit rund 300.000 Spediteure, davon allein 100.000 in den USA. Sie liefern Waren im Wert von 23,3 Billionen US-Dollar an die Verbraucher. Dieser riesige Markt ist reif für einen grundlegenden Umbruch, da ihm die nötigen Tools und Technologien fehlen, um das Speditionsgewerbe in das digitale Zeitalter zu überführen. Wisor konzentriert sich darauf, Speditionsunternehmen in die Lage zu versetzen, sich in einem schwierigen Umfeld zu behaupten, das durch hohe Preisvolatilität und Abhängigkeit von veralteten manuellen Prozessen gekennzeichnet ist.

"Als Unternehmer bin ich von traditionellen Branchen fasziniert, die immer noch in hohem Maß von manuellen Prozessen und veralteten Tools abhängig sind", so Raz Ronen, CEO und Mitbegründer von Wisor AI. "Die Komplexität des Lieferkettenmanagements hat in den vergangenen Jahren aufgrund der durch COVID-19 verursachten weltweiten Störungen erheblich zugenommen. Wisor hat eine Möglichkeit gefunden, diese Branche zu digitalisieren, ohne dass Speditionsunternehmen ihre heutige Arbeitsweise grundlegend verändern müssen, so dass die Einführung nahtlos erfolgt und die Spediteure von den Vorteilen der Digitalisierung profitieren können."

"Bei Team8 ist man hocherfreut, die Anschubfinanzierungsrunde für Wisor AI anzuführen, um das Unternehmen bei seiner Mission zu unterstützen, die Lieferketten in das digitale Zeitalter zu überführen", so Hadar Siterman Norris, Gesellschafterin von Team8 Capital. "Mit seiner klaren Vision, eine durchgängige Lösung für alle Frachttransportprozesse anzubieten, ist Wisor herausragend positioniert, um in dieser umfangreichen, stark fragmentierten und zunehmend komplexen Branche zu einem der Hauptakteure zu werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Raz Ronen, Eiran Bolless, Ido Karavany und mit dem gesamten Team von Wisor, die allesamt jahrelange Erfahrung in den Bereichen Supply Chain Management, Machine Learning, Daten und KI einbringen."

Ocean Azul und die Hico Investment Group sowie die Pre-Seed-Investoren fresh.fund, Atooro Fund, The Dock, Seed IL Ventures und Izaki Ventures waren ebenfalls an der Finanzierungsrunde von Wisor beteiligt.

Über Wisor

Wisor AI ist eine innovative Softwarelösung für die Frachtbuchung. Hinter der Entwicklung stand das Ziel, die globale Speditionsbranche zu modernisieren, welche den Transport all der Waren koordiniert, die wir nutzen, tragen und konsumieren. Bei der Plug-and-Play-Lösung des Unternehmens handelt es sich um eine globale, automatisierte Angebotslösung, mit der Spediteure innerhalb weniger Minuten automatisch Angebote erstellen und mit ihren Kunden kommunizieren können. Dank der nahtlosen Integration und der führenden Technologie von Wisor können mehr als 300.000 etablierte Speditionsunternehmen ihre Effizienz steigern, Kosten senken und ihre Rentabilität erhöhen. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und hat seinen Hauptsitz im israelischen Tel Aviv. Weitere Informationen finden Sie unter www.wisor.ai/

Über Team8

Team8 ist eine Risikokapitalgruppe, die die Entwicklung innovativster Technologien in den Bereichen Finanztechnologie, Cybertechnologie, Daten und digitales Gesundheitswesen fördert und in diese investiert. Wir von Team8 nutzen fundiertes Know-how, modernste Technologien und Erfahrungen aus erster Hand beim Aufbau von Unternehmen, um mit Unternehmern zusammenzuarbeiten, die weltweit erfolgreiche Unternehmen gründen. Gleichzeitig investieren wir in Unternehmen, die sich in der Frühphase befinden und in den Interessengebieten der Unternehmensgruppe tätig sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.team8.vc.

