Giga Carbon Neutrality Inc. ("GCN") gab heute eine Kapitalbereitstellung in Höhe von 500 Millionen USD von GEM Global Yield LLC SCS ("GEM"), der in Luxemburg niedergelassenen privaten alternativen Investmentgruppe, in Form einer Aktienbezugsfazilität (Share Subscription Facility, "SSF") bekannt. Im Rahmen dieses Abkommens wird GEM GCN eine Aktienbezugsfazilität in Höhe von bis zu 500 Millionen USD bereitstellen.

Martin Wade, Chairman von GCN, kommentierte: "Die Welt vollzieht derzeit einen rasanten industriellen Wandel, der durch neue Energiesysteme und deren Integration in verschiedene Industriezweige ausgelöst wird. GCN verfügt über eine solide und umfassende technische Expertise im Bereich Nutzfahrzeuge und Equipment. Mit seiner intelligenten V2X-Technologie (vehicle-connected-to-everything) und seinen intelligenten IoT-Systemen (Internet of Things) nimmt GCN eine Vorreiterrolle ein und hat sich zum Ziel gesetzt, ein Anbieter von Gesamtlösungen zu werden, die die Herstellung von Fahrzeugausstattungen, umfassende Technologien, Betriebsplattformen, Energiedaten und Dienstleistungen für Emissionsgutschriften umfassen. Der von GEM bereitgestellte SSF ist Ausdruck des Vertrauens der Investoren in die Zukunftsperspektiven von GCN und in die Fähigkeit des Unternehmens, seine Führungsposition als Anbieter intelligenter kommerzieller Lösungen für neue Energien weiter auszubauen. Die SSF wird uns die Finanzierung von Spitzentechnologien und eine substanzielle Erweiterung der Serviceplattform und des Vertriebs ermöglichen."

Über GCN

GCN und seine Tochtergesellschaften stellen ihren Kunden weltweit Lösungen für die Ausstattung von Nutzfahrzeugen mit neuen Energien und umfassende Dienstleistungen zur Verfügung. GCN tritt als Dienstleistungs- und Produktintegrator auf dem globalen Markt für intelligente kommerzielle Transportsysteme und Equipment auf und setzt die Ziele der Kunden hinsichtlich Kohlenstoffneutralität effizient um. GCN und seine Partner produzieren Fahrzeugausrüstungen und bieten umfassende Technologien, Betriebsplattformen, Energiedaten und Dienstleistungen für Emissionsgutschriften an. Weitere Informationen finden Sie auf der Website: https://gigacarbonneutrality.com/

Über GEM

Global Emerging Markets ("GEM") ist eine in Luxemburg ansässige privatwirtschaftliche alternative Investmentgruppe mit Büros in Paris, New York und auf den Bahamas. GEM verwaltet verschiedene Anlagevehikel, deren Schwerpunkt auf den Schwellenmärkten liegt. Bisher hat GEM über 525 Transaktionen in 72 Ländern abgeschlossen. Jedes Anlagevehikel zeichnet sich durch ein unterschiedliches Maß an operativer Kontrolle, risikobereinigten Renditen und Liquiditätsprofilen aus. Dank der zahlreichen Fonds und Anlagevehikel können GEM und seine Partner in folgenden Bereichen tätig werden: Small-Mid Cap Management Buyouts, Private Investments in Public Equities und ausgewählte Venture Investments.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.gemny.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230207005456/de/

Contacts:

GCN

Name: Mr. Timothy Poor

E-Mail: timothy.poor@gigacarbonneutrality.com