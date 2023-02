RoboSense, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten LiDAR-Sensorsystemen, gab seine Partnerschaft mit Toyota, dem Automobilhersteller mit den weltweit höchsten Verkaufszahlen, offiziell bekannt. Mit seiner fortschrittlichen Technologie und seinen Produktvorteilen im globalen LiDAR-Bereich wurde RoboSense offiziell in das Lieferkettensystem von Toyota integriert.

Seit 2020 ist Toyota drei Jahre in Folge die Nr. 1 mit den weltweit höchsten Verkaufszahlen. Im Jahr 2022 verkaufte Toyota 10,5 Millionen Fahrzeuge und gewann damit die Krone des "Best-Selling Automaker". Seit Beginn des 21. Jahrhunderts hat Toyota die Produktion und den Vertrieb in China vollständig lokalisiert und Joint Ventures mit FAW, GAC, BYD und anderen inländischen Automarken gegründet. Als vorbildliche, weltberühmte Joint-Venture-Automarke verzeichnet eine Reihe von FAW-Toyota-Produkten weltweit starke Verkaufszahlen und unterstützt Toyota auf seinem Weg an die Spitze der weltweiten Verkaufsrangliste. RoboSense und Toyota werden bei einer Reihe der meistverkauften Modelle von FAW Toyota eng zusammenarbeiten.

Durch die Ausstattung mit dem LiDAR der RS-LiDAR-M-Serie (kurz "M-Serie") wird RoboSense die Toyota-Modelle mit präzisen Wahrnehmungsfähigkeiten ausstatten, die Fahrsicherheit für die intelligenten Toyota-Modelle gewährleisten und die Serienproduktion sowie großflächige Anwendung von LiDAR in der Automobilindustrie fördern. Die M-Serie ist ein revolutionäres Produkt von RoboSense, das für die Serienproduktion von Fahrzeugen geeignet ist. Es ist das weltweit einzige intelligente Festkörper-LiDAR der zweiten Generation, das für die Serienproduktion in der Automobilindustrie geeignet ist. Es verwendet eine revolutionäre Chip-basierte 2D-Scanlösung, die sich durch höchste Leistung und Zuverlässigkeit auszeichnet. Derzeit hat die M-Serie nominierte Aufträge für mehr als 50 Modelle von fast 20 Automobilherstellern, darunter Toyota, mit einem erwarteten Auftragsvolumen von mehr als 10 Millionen Einheiten erhalten.

Toyota blickt auf eine nahezu hundertjährige Geschichte in der Entwicklung langlebiger, stabiler und zuverlässiger Fahrzeuge zurück, die das Unternehmen zum "weltweiten Topseller" gemacht haben. RoboSense setzt sein professionelles, von der CNAS akkreditiertes Labor sowie das größte Produktions- und intelligente Fertigungssystem der Branche ein, um die Anforderungen von Toyota an ein hochwertiges Produkt und eine Großserienproduktion zu erfüllen.

Zuvor ging RoboSense bei verschiedenen Modellen eine Partnerschaft mit BYD ein, einem weltweit führenden Pionier für Fahrzeuge mit neuer Energie. Die vertiefte Partnerschaft zwischen RoboSense und Toyota bedeutet, dass RoboSense gleichzeitig Teil des Lieferkettensystems der beiden Automarken mit den weltweit höchsten Verkaufszahlen geworden ist, was das Unternehmen zu einem führenden Unternehmen auf dem globalen LiDAR-Markt macht.

Über RoboSense

RoboSense (Suteng Innovation Technology Co., Ltd.) ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten LiDAR-Sensorsystemen. Mit einem umfassenden Portfolio an LiDAR-Sensoren, KI-Algorithmen und IC-Chipsätzen transformiert RoboSense herkömmliche 3D-LiDAR-Sensoren in umfassende Systeme zur Datenanalyse und -interpretation. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, herausragende Hardware und künstliche Intelligenz zu entwickeln, um intelligente Lösungen zu schaffen, die Roboter, einschließlich autonome Fahrzeuge, in die Lage versetzen, Wahrnehmungsfähigkeiten zu entwickeln, die denen des Menschen überlegen sind.

