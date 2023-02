ArcGIS Reality ermöglicht standort-, stadt- und landesweite 3D-Kartierungen für digitale Zwillinge

Unternehmen, staatliche Einrichtungen und wissenschaftliche Institutionen vertrauen zunehmend auf Drohnen, bemannte Flugzeuge und Satelliten, um Bildmaterial zu erfassen. Detaillierte Bilddaten verschaffen Einblicke in Operationen und Möglichkeiten, entschlüsseln Informationen aus jedem Pixel und verwandeln statische Bilder in dynamische digitale Darstellungen der Welt. 3D-Modelle und hochauflösende Karten von Baustellen, komplexen Stadtansichten oder ganzen Ländern helfen diesen Organisationen, die digitale Welt zu analysieren und mit ihr zu interagieren, da sie Orte und Situationen exakt so abbildet, wie sie sind. In Verbindung mit Geodaten wie Katastervermessungen, Versorgungsnetzwerken, Gebäudedatenmodellen (Building Information Models, BIM) und Echtzeit-Sensordaten werden sie zu digitalen Zwillingen der Realität. So lässt sich die Welt durch Analysen, die Kontrolle von Vermögenswerten oder sogar vorausschauende Simulationen besser verstehen.

Der Bedarf zur Erfassung der Realität als Grundlage für digitale Zwillinge führt zu einem Wachstum des Marktes für Luftaufnahmen, der voraussichtlich von 1,4 Milliarden im Jahr 2017 auf über 4 Milliarden im Jahr 2025 zulegen wird. Zur weiteren Unterstützung dieses sektorenübergreifenden Trends stellt Esri, Weltmarktführer für Location Intelligence-Technologie, ArcGIS Reality vor.

"Digitale Zwillinge sind für viele Branchen zu einem unverzichtbaren Tool geworden. Um effektiv eingesetzt werden zu können, sind sie auf hochpräzise und aktuelle, aus Bildmaterial abgeleitete Karten und 3D-Modelle angewiesen", so Jack Dangermond, Gründer und President von Esri. "Wir freuen uns, den Experten, die unsere Welt digitalisieren und uns helfen, sie besser zu verstehen, diese neue Produktfamilie vorstellen zu können. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um große oder kleine, lokale oder globale Unternehmen handelt."

ArcGIS Reality ist eine Produktfamilie für das Reality Mapping von Standorten, Städten und ganzen Ländern. Für all diese Anwendungsfälle kommt die neue ArcGIS Reality Engine zum Einsatz:

ArcGIS Reality für ArcGIS Pro eine neue Erweiterung des Flaggschiffs der Desktop-GIS-Software von Esri, durch die Benutzer Bilder von Drohnen oder bemannten Flugzeugen eingeben können, um 3D-Ausgaben für das Reality Mapping zu erzeugen.

eine neue Erweiterung des Flaggschiffs der Desktop-GIS-Software von Esri, durch die Benutzer Bilder von Drohnen oder bemannten Flugzeugen eingeben können, um 3D-Ausgaben für das Reality Mapping zu erzeugen. ArcGIS Reality Studio eine neue gezielte Anwendung für das Reality Mapping anhand von Luftbildern für ganze Städte und Länder. Eine kartenzentrierte, intuitive Benutzeroberfläche garantiert eine hohe Produktionseffizienz, um eine erstklassige Darstellung der Realität zu liefern.

eine neue gezielte Anwendung für das Reality Mapping anhand von Luftbildern für ganze Städte und Länder. Eine kartenzentrierte, intuitive Benutzeroberfläche garantiert eine hohe Produktionseffizienz, um eine erstklassige Darstellung der Realität zu liefern. Site Scan für ArcGIS die Cloud-basierte End-to-End Reality Mapping Software von Esri für Drohnenbilder, die zur Vereinfachung der Verwaltung von Drohnenprogrammen, der Bilddatenerfassung, -verarbeitung und -analyse entwickelt wurde.

die Cloud-basierte End-to-End Reality Mapping Software von Esri für Drohnenbilder, die zur Vereinfachung der Verwaltung von Drohnenprogrammen, der Bilddatenerfassung, -verarbeitung und -analyse entwickelt wurde. ArcGIS Drone2Map eine intuitive Desktop-Anwendung, deren Fokus auf dem Reality Mapping von Drohnenbildern liegt und die eine Offline-Verarbeitung und schnelle Kartierung vor Ort ermöglicht.

Für weitere Informationen über ArcGIS Reality von Esri, besuchen Sie bitte go.esri.com/About_ArcGIS_Reality.

