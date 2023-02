NetApp unterstreicht seine Führungsposition mit umfassender Innovation im gesamten Speicherproduktportfolio und fügt Mid-Market- und Einstiegsoptionen hinzu, damit Kunden besser mit der aktuellen Wirtschaftslage und beschränkten Budgets umgehen können

NetApp® (NASDAQ: NTAP), ein globales, Cloud-basiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, kündigte heute die anstehende Verfügbarkeit der NetApp AFF C-Series an, einer neuen Reihe von Capacity-Flash-Speicheroptionen, die kostengünstige reine Flash-Speicherung bieten, sowie NetApp AFF A150, eines neue Einstiegs-Speichersystems aus der AFF A-Series von reinen Flash-Systemen.

Die neue NetApp AFF C-Series bietet Flash-Leistung und bleibt gleichzeitig kosteneffektiv und -effizient, um geringere Gesamtbetriebskosten (TCO) und eine kleinere Speicherstellfläche zu erzielen. Diese Reihe von Capacity-Flash-Arrays wird auch mit einer der branchenweit umfassendsten Software-Suiten angeboten, ONTAP One, und zwar in Form einer All-in-One-Lizenz, die die gesamte verfügbare NetApp-Software einschließt. Kunden können ihr Rechenzentrum modernisieren und haben dabei die Flexibilität, das richtige Speicherprodukt (Performance-Flash, Capacity-Flash oder hybrid) für ihre VMware-, Datenbank- und Datei-Workload-Anforderungen zu wählen, wobei alles unter NetApp ONTAP ausgeführt und zentral von NetApp BlueXP verwaltet wird, wodurch eine nahtlose Hybrid-Cloud-Erfahrung geboten wird.

NetApp kündigte heute auch NetApp Advance an, ein neues Portfolio von Speicherprogrammen und -garantien, um eine Best-in-Class-Kundeneignererfahrung zu bieten und On-Premise-Umgebungen kosteneffektiv zukunftssicher zu machen.* Dadurch erhalten Kunden die nötige Flexibilität und Auswahl, um ihre Speicherinvestitionen (ob in C-Series, AFF A150 oder FAS-Systeme) zu schützen und On-Premise-Umgebungen genau der richtigen Größe zu wählen und auf Storage as a Service oder Cloud-Storage umzusteigen, je nachdem, was ihr Geschäftsbedarf vorgibt. Und dank der 4:1 Storage Efficiency Guarantee* von NetApp wird sichergestellt, dass Workload-Effizienzziele erfüllt werden, ansonsten korrigiert NetApp mögliche Probleme für den Kunden kostenlos.

"NetApp ist seit Jahren ein führendes Unternehmen im Flash-Speicherbereich, und die Ankündigungen zur AFF C-Series und A150 von heute bauen auf dieser Firmengeschichte der Innovation auf, um Kunden und Partnern einige der erschwinglichsten und nachhaltigsten Flash-Speicherlösungen zu bieten, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind", so Sandeep Singh, Senior Vice President, Enterprise Storage bei NetApp. "Unternehmen versuchen, in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage ihre Margen zu verbessern. Wir möchten ihren Anforderungen gerecht werden, indem wir Capacity-Flash-Lösungen zu niedrigeren Einstiegskosten bereitstellen, um sie besser von hybriden Speicheroptionen auf reine Flash-Lösungen umsteigen und dabei Budgetvorgaben einhalten können."

Die NetApp AFF C-Series, die aus AFF C250, AFF C400 und AFF C800 besteht, bietet:

Garantierte Speichereffizienz zur Verbesserung der Speicherstellfläche und der Energiekosten eines Unternehmens, um die TCO zu reduzieren und gleichzeitig den Betrieb zu vereinfachen*

Nahtlose Skalierbarkeit vor Ort (On-Premise), damit Unternehmen Kapazität und Leistung mit ihrem Datenwachstum skalieren können

Best-in-Class-Datensicherheit mit Ransomware-Schutz, um wichtige Daten zu sichern, verfügbar zu halten und zu schützen

Die neue Lösung NetApp AFF A150 ist ideal für mittelgroße Unternehmen, Remote Office/Branch Office (ROBO) und verteilte Bereitstellungen, um dem Bedarf der Kunden besser gerecht zu werden, die Einstiegsspeicherlösungen der Enterprise-Klasse benötigen, während gleichzeitig Folgendes bereitgestellt wird:

Bessere Leistung

Mehr Skalierbarkeit und Expansionsoptionen

Hohe Verfügbarkeit mit Unterstützung von MetroCluster IP

Diese Ergänzungen des Produktsortiments von NetApp sind ideal für Einstiegs- bis hin zu High-End-Workloads (einschließlich virtuelle Maschinen, Datenbank- und Backup-Konsolidierung), bieten einen reichen Funktionsumfang mit ONTAP-Datenverwaltung und werden zu einem für Kunden attraktiven Preis angeboten; dadurch entstehen große Wachstumsmöglichkeiten für NetApp-Partner, die neue Märkte erreichen können und gleichzeitig für NetApp Partner Sphere-Anreize qualifiziert sind.

"NetApp unterstreicht erneut seine Rolle als einer der wichtigsten Innovatoren für Hybrid-Cloud-Speicherlösungen auf dem Markt", sagte Juan Orlandini, Chief Architect und Distinguished Engineer bei Insight Enterprises. "Als führender Lösungsintegrator und langjähriger NetApp-Partner wissen wir, dass unsere gemeinsamen Kunden möglichst innovativen Lösungen und Dienstleistungen suchen, um Geschwindigkeit, Skalierung und Resilienz für ihre Unternehmen zu ermöglichen. Mit diesen neuen Capacity-Flash- und Einstiegsangeboten bereiten wir Akquise neuer Kunden im großen Umfang den Weg."

NetApp Advance ist bereits verfügbar. Die Produktreihen NetApp AFF C-Series und NetApp AFF A150 werden im März 2023 lieferbar sein, und NetApp und Cisco planen, diese Speicheroptionen im Rahmen eines branchenführenden integrierten Infrastrukturangebots, FlexPod, im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2023 anzubieten.

*Es gelten bestimmte Geschäftsbedingungen und Einschränkungen.

