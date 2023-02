Die ASTM-Zertifizierungen sind entscheidende Schritte auf dem Weg zur großtechnischen Produktion des auf Mikroalgen basierenden Biozements des Unternehmens

Prometheus Materials, ein Marktführer im Segment der nachhaltigen Baumaterialien, hat für seinen Biozement die grundlegenden Zertifizierungen ASTM C129 für nicht lasttragende Betonmauersteine (Concrete Masonry Units, CMUs) und ASTM C90 für lasttragende CMUs erhalten, was dem Unternehmen zum Start der Produktion eine bedeutende Anerkennung verschafft. Diese Entwicklung schließt sich unmittelbar an die jüngsten Pressemitteilungen des Unternehmens an, darunter die Berufung des renommierten Architekten Vishaan Chakrabarti in sein Board of Directors und eine Partnerschaft mit Skidmore, Owings Merrill (SOM).

Prometheus Materials bietet der Bauindustrie eine nachhaltige Alternative zum kohlenstoffintensiven Portlandzement. Wird der Biozement des Unternehmens mit Zuschlagstoffen gemischt, bildet er einen extrem kohlenstoffarmen Biobeton, dessen mechanische, physikalische und thermische Eigenschaften mit denen von Beton auf Basis von Portlandzement vergleichbar oder in einigen Fällen sogar besser sind.

"Wir freuen uns sehr über diese beiden entscheidenden Zertifizierungen, da wir unser Ziel der Dekarbonisierung des Bauwesens mit voller Kraft verfolgen", sagte Loren Burnett, CEO von Prometheus Materials. "Das Produkt von Prometheus Materials kann die Zukunft des Bauwesens verändern, indem es einen der am meisten Kohlenstoff freisetzenden Industriezweige in eine kohlenstoffarme und eines Tages sogar in eine kohlenstoffneutrale Realität umwandelt."

"Die Zukunft der nachhaltigen Gebäudelösungen hat bereits begonnen", sagte Vishaan Chakrabarti, Board of Directors, Prometheus Materials. "Angesichts der erteilten Zertifizierungen bin ich zuversichtlich, dass das Produkt von Prometheus Materials schon bald in großem Maßstab eingesetzt wird und den kohlenstoffintensiven Beton, wie wir ihn heute kennen, weitgehend ersetzen kann."

Auf die Produktion von Zement entfallen 8 der jährlichen CO2-Emissionen und 9 des jährlichen industriellen Wasserverbrauchs weltweit. Im Gegensatz zum herkömmlichen Portlandzement setzt der auf Mikroalgen basierende Biozement von Prometheus Materials wenig bis gar kein CO2 frei, und 95 des bei der Herstellung verwendeten Wassers werden wiederaufbereitet. Nach der Produktion hat der Biobeton über seine gesamte Lebensdauer hinweg die Fähigkeit zur Bindung von verkörpertem Kohlenstoff.

