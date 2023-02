Das neue Portfolio an Programmen und Garantien von NetApp erleichtert das Management von Storage-Investitionen und vermeidet sporadische Investitionsausgaben

NetApp® (NASDAQ: NTAP), ein globales, Cloud-basiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, hat heute die Verfügbarkeit von NetApp Advance bekannt gegeben, einem neuen Portfolio von Storage-Programmen und -Garantien, das Kunden bei der kosteneffizienten Zukunftssicherung von On-Premises-Umgebungen unterstützt.

NetApp Advance entwickelt den Storage-Lebenszyklus weiter und gibt Unternehmen die Möglichkeit, komplexe, kostspielige und zeitaufwändige Aktualisierungszyklen zu vermeiden, indem es fortlaufende, unterbrechungsfreie Hardware-Upgrades ermöglicht und sorgt für effizienten, sicheren und nachhaltigen Storage mit neuen Garantien, die den heutigen Anforderungen von Unternehmen entsprechen.

Mit vereinfachtem Storage-Eigentum und -Management kann NetApp Advance dazu beitragen, komplexe, zeitaufwändige und kostspielige Upgrade-Zyklen zu vermeiden und gleichzeitig mit technologischen Innovationen Schritt zu halten. Unternehmen können zwischen On-Premises- und Cloud-Storage-Optionen wählen, um ihre Umgebungen zukunftssicher zu machen und bei Wachstum sicher, nahtlos und ohne Unterbrechung zu skalieren. Advance bietet außerdem bewährte Verfahren und Funktionen für Nachhaltigkeit und Effizienz, die die Energieeffizienz und die betriebliche Leistung kontinuierlich verbessern und so den ökologischen Fußabdruck verringern.

"NetApp Advance gibt zukunftsorientierten Unternehmen, die Storage-Lösungen benötigen, die sich an die Veränderungen und das Wachstum ihres Unternehmens anpassen und skalieren lassen, ein beruhigendes Gefühl", sagt Sandeep Singh, Senior Vice President Enterprise Storage bei NetApp. "Mit NetApp Advance bieten wir unseren Kunden die Gewissheit, dass ihre heutige Storage-Investition die Flexibilität bietet, ihre Hybrid-Cloud-Anforderungen auch in Zukunft zu erfüllen."

Zu den neuen Vorteilen von NetApp Advance gehören:

Reduzierung der Kosten, der Komplexität und der Unterbrechung durch technische Aktualisierungen durch einmaligen Kauf und kontinuierliche Weiterentwicklung.

Das Risiko, das bisher mit der Umstellung auf eine hybride Cloud verbunden war, wird erheblich reduziert, wobei die Flexibilität gegeben ist, bei Bedarf problemlos auf die Cloud umzusteigen.

Das neue NetApp Storage Lifecycle-Programm ist Teil von NetApp Advance und bietet Folgendes:

Unterbrechungsfreie Upgrades auf die neueste Storage-Controller-Technologie alle drei, vier oder fünf Jahre ohne zusätzliche Kosten.

Die Option, Controller vor der Dreijahresverlängerung nur zu zusätzlichen Kosten aufzurüsten.

Optionale Kapazitätsauffrischung, die es Kunden ermöglicht, Laufwerke mit geringerer Kapazität im Rahmen einer Speicherauffrischung zu ersetzen, so dass Kunden die gleiche Kapazität nie zweimal kaufen müssen und eine effizientere und nachhaltigere Rechenzentrumsfläche erreichen können.

Remote verwaltete Software-Updates, einschließlich unterbrechungsfreier ONTAP-Software-Upgrades mit neuen Funktionen und Erweiterungen.

Erstklassige Support-Services mit Active IQ und Cloud Insights, die eine umfassende Transparenz und AIOps ermöglichen, um die Beobachtung der Infrastruktur über die Speicherebene hinaus in einer einzigen Schnittstelle zu optimieren, um Probleme schnell zu erkennen und die Fehlerbehebung zu vereinfachen. ONTAP Essentials bietet detaillierte Übersichten über ONTAP-Bestände, Workloads und Datensicherheit.

Darüber hinaus führt das NetApp Storage Lifecycle-Programm das NetApp Cloud Advantage-Programm ein, das es Unternehmen ermöglicht, Controller gegen eine volle Gutschrift für NetApp Cloud-Lösungen ihrer Wahl einzutauschen, um eine einfache Skalierung in die Cloud zu ermöglichen und so veränderten Geschäftsanforderungen gerecht zu werden sowie zwei neue Garantien, von denen Unternehmen profitieren, die flexible und effiziente Storage-Nutzungsoptionen und -modelle benötigen.

Die 4:1 SAN Storage-Effizienzgarantie von NetApp besagt, dass NetApp bei Nichteinhaltung der Workload-Effizienzziele für den Kunden kostenlos Abhilfe schafft. Verfügbar für alle AFF All-Flash-Systeme.*

NetApp wird außerdem ein neues Sustainability SLA für NetApp Keystone-Kunden einführen. Keystone ist standardmäßig mit einer Datenverfügbarkeit von 99,999 Prozent ausgestattet.* Keystone bietet nun einen Standard-Watt/TB für jedes SLA-basierte Performance-Level, wobei Service-Gutschriften verfügbar sind, wenn diese Ziele nicht erreicht werden. Dieses neue SLA soll im ersten Kalenderquartal 2023 verfügbar sein, und es gelten besondere Bedingungen.

Mit NetApp BlueXP, haben Kunden bald Zugang zu einem neuen, branchenweit einmaligen Sustainability Dashboard -im ersten Quartal des NetApp Fiskaljahres 2024 zur Vorschau verfügbarDieses Dashboard bietet einen ganzheitlichen Überblick über die IT-Umgebung eines Unternehmens mit realen Daten, die den Strom-, Energie- und Wärmeverbrauch messen, um eine Nachhaltigkeits-Scorecard zu erstellen. Durch die Bereitstellung von umsetzbaren Erkenntnissen mit AIOps zur Verbesserung der Gesamtbewertung und zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks ihrer Speicher können Unternehmen ihre IT-Nachhaltigkeitsziele einfach und problemlos überwachen und erreichen.

"Als NetApp Partner hilft EVT unseren gemeinsamen Kunden, ihre IT-Umgebung zu optimieren und ihren Weg in die Cloud zu beschleunigen", sagt Scott Gelb, Solutions Architect bei Enterprise Vision Technologies. "Mit der Ankündigung von NetApp Advance sind wir jetzt perfekt positioniert, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, indem wir ihnen einen flexiblen Weg für unterbrechungsfreie Upgrades ihrer On-Premises-Hardware-Systeme bieten oder ihre hybriden Cloud-Umgebungen bei der Skalierung in eine beliebige Cloud mit Gutschriften für die NetApp Cloud-Lösungen ihrer Wahl richtig dimensionieren. Indem wir ihre Investitionen mit Advance zukunftssicher machen, können wir das Risiko begrenzen und eine flexible Infrastruktur bieten, wenn sich ihr Geschäft weiterentwickelt."

NetApp Advance ist ab heute verfügbar. Ebenfalls heute angekündigt wurde die baldige Verfügbarkeit der NetApp AFF C-Series, einer neuen Familie von leistungsstarken Flash-Storage-Optionen, die kostengünstigen All-Flash-Storage bieten, sowie NetApp AFF A150, ein neues Einstiegs-Storage-System der AFF A-Series-Familie von All-Flash-Systemen.

*Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

