Trilliant wird exklusiver RF-Netzwerkanbieter für AMI, IIoT, Smart Grid, Netzautomatisierung und Netzwerkdigitalisierung von Grupo Saesa

Trilliant, ein führender internationaler Anbieter von Lösungen für Advanced Metering Infrastructure (AMI), Smart Grid, Smart Cities und lIoT, kündigte an, eine strategische, langfristige Partnerschaft mit Grupo Saesa, einem der größten Stromversorger in Chile, einzugehen.

Grupo Saesa wird die Software- und RF-Kommunikationsplattformen von Trilliant für AMI-, Smart Grid- und IIoT-Anwendungen implementieren. Sie werden das Unternehmen dabei unterstützen, die Kundenerfahrung zu verbessern, den Kunden sichere und zuverlässige Energie zu liefern und sie werden einen Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens leisten.

Grupo Saesa betreut über seine Vertriebsgesellschaften Sociedad Austral de Electricidad S.A., Empresa Eléctrica de la Frontera S.A., Compañía Eléctrica Osorno S.A. und Empresa Eléctrica de Aisén S.A. über 950.000 Kunden. Das Unternehmen verfügt landesweit über ein Übertragungs- und Verteilungsnetz von mehr als 62.000 Kilometern Länge und betreibt dieses.

"Trilliant verfügt über ein globales Know-how und wird durch sein Engagement zum Erfolg unseres Teams beitragen", so Leonel Martinez, Distribution Executive bei Grupo Saesa. "Die Technologien und die Erfahrung von Trilliant werden einen echten Mehrwert und Verbesserungen für unsere Kunden und unser Geschäft bringen."

"Wir begrüßen diese Partnerschaft mit Grupo Saesa", so Nick Matchett, Managing Director für Nord- und Südamerika bei Trilliant. "Unsere beiden Unternehmen verbinden viele Synergien, darunter unsere Leidenschaft für technologische Innovation und Nachhaltigkeit. Der Einsatz von Grupo Saesa, seinen Kunden die höchsten Standards und einen Mehrwert zu bieten, ist Weltklasse. Wir freuen uns darauf, die Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit für ihre Kunden durch diese Partnerschaft noch weiter zu verbessern."

Trilliant hat Kunden auf der ganzen Welt, angefangen bei einem kürzlich erfolgreich durchgeführten Smart Water Metering-Projekt in Kanada über die Partnerschaft mit Manx Utilities in Großbritannien zur Einführung intelligenter Stromzähler auf der Isle of Man bis zur Partnerschaft mit SAMART zur Einführung von AMI für die Provincial Electricity Authority of Thailand (PEA). Unlängst wurde Trilliant von ESB Networks als einer der Lieferanten ausgewählt, um intelligente Zähler zur Unterstützung der Einführung des irischen National Smart Metering Programme bereitzustellen.

Vor Ort auf der DISTRIBUTECH 2023

Trilliant nimmt an der DISTRIBUTECH 2023 im San Diego Convention Center teil (7. bis 9. Februar). Das Unternehmen wird dort seinen Einsatz für die Bereitstellung von Wahlmöglichkeiten mit seiner geräteunabhängigen Plattform und interoperablen Lösungen für Energieunternehmen, Versorgungsunternehmen und Smart Cities weltweit präsentieren. Besuchen Sie Trilliant am Stand 1701 auf dem Messegelände. Für eine persönliche Demo und ein Beratungsgespräch wenden Sie sich bitte an info@trilliant.com.

Über Trilliant

Trilliant® bietet der globalen Energiebranche eine bewährte geräteunabhängige Kommunikationsplattform, mit der Versorgungsunternehmen und Städte jede Anwendung sicher und zuverlässig in einem leistungsstarken Netzwerk implementieren können. Unser gezielt entwickeltes Portfolio ist so konzipiert, dass Kunden die Wahl haben und sich nicht auf einen bestimmten Technologieanbieter oder Zählerhersteller festlegen müssen. Wir sind stolz, missionskritische Lösungen anbieten zu können, die AMI, Data Analytics, Smart Metering, Smart Grids und Smart Cities unterstützen. Trilliants Kunden profitieren weltweit von der einzigartigen Kombination aus Flexibilität, Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit, die Versorgungsunternehmen und Städte mit dem IIoT und einem strategischeren Weg zur Energiewende verbindet. Besuchen Sie uns unter www.trilliant.com.

Über Grupo Saesa

Die Grupo Saesa verfügt über mehr als 95 Jahre Erfahrung im Land. Sie ist der wichtigste Stromversorger im Süden Chiles, wo sie rund 950.000 Kunden im Gebiet zwischen den Regionen Ñuble und Aysén mit Strom versorgt. Das Unternehmen ist im Bereich der Stromübertragung in verschiedenen Teilen des Landes zwischen den Regionen Antofagasta und Los Lagos mit 75 Umspannwerken und 2.280 km Übertragungsleitungen aktiv. Außerdem verfügt das Unternehmen über eine installierte Erzeugungskapazität von über 275 MW. Die Grupo Saesa wird zu jeweils 50 von dem kanadischen Pensionsfonds Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP) und der Alberta Investment Management Corporation (AIMCo) gehalten.

