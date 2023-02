Neue Immunprofilierungs- und Anreicherungsfunktionen erweitern den Anwendungsbereich und erleichtern die Skalierbarkeit

(AGBT GENERAL MEETING) Parse Biosciences, ein führender Anbieter zugänglicher und skalierbarer Einzelzellsequenzierungslösungen, gab heute die Verfügbarkeit von Evercode TCR und Gene Capture bekannt. Diese neuen Lösungen erweitern das Portfolio von Parse Biosciences, um Anwendungen für größere Mengen und die Immunprofilerstellung anzugehen.

Evercode TCR bietet Forschern die Möglichkeit, T-Zell-Rezeptoren (TCR) zusammen mit ganzen Transkriptomen in einzelnen Zellen im großen Maßstab zu profilieren. Die Vielfalt möglicher TCRs im Immunrepertoire ist enorm, doch der geringe Durchsatz bestehender Tools begrenzt die Fähigkeit, diese Komplexität in hoher Auflösung zu erfassen. Evercode TCR wird es Forschern ermöglichen, ganze Transkriptome und gepaarte TCR-Sequenzen in bis zu 1 Million Zellen zu messen sowohl Alpha- als auch Beta-Ketten. Die Kombination von TCR-Sequenzen mit Genexpression in diesem Maßstab ermöglicht es, TCR-Klontypen über verschiedene T-Zell-Subtypen und Aktivierungszustände hinweg zu verfolgen, um das Immunrepertoire mit außergewöhnlicher Auflösung zu erfassen.

Parse gab auch die Einführung von Gene Capture bekannt, einer Lösung zur Reduzierung des Sequenzierungsbedarfs für umfangreichere Studien. Gene Capture konzentriert sich bei der Sequenzierung auf die relevantesten Gene und ermöglicht so die effiziente Skalierung von Projekten auf Millionen von Zellen und Hunderte von Proben. Die Lösung ermöglicht es Forschern, hunderte bis tausende Gene anzureichern, was nur ein Zehntel der Sequenzierung erfordert. Forscher können ein vorgefertigtes Panel mit rund 1.000 für die Immunologie relevanten Genen, das Immune1000, bestellen oder ein Panel entwerfen, das speziell auf ihren Bedarf zugeschnitten ist.

"Wir begegnen zunehmend der Notwendigkeit, größere Einzelzell-RNA-Sequenzierungsstudien zu unterstützen. Die Biologie ist komplex und erfordert robuste Studien über mehrere Proben, Zeitpunkte und viele einzelne Zellen, um diese Komplexität vollständig zu erfassen", bemerkt Alex Rosenberg, Ph.D., Mitbegründer und CEO von Parse. "Die Technologie von Parse hat dem Markt bereits eine noch nie dagewesene Größenordnung eröffnet, und diese neuen Tools werden diese Möglichkeiten erweitern und neue Anwendungen sowohl im Forschungs- als auch im Translationsbereich erschließen."

Charles Roco, Ph.D., Parse-Mitbegründer und CTO, wird diese Woche auf dem AGBT General Meeting in seinem Vortrag "Broadening Access to Scalable Single Cell Sequencing" über die Fähigkeiten der Evercode-TCR- und Gene-Capture-Produkte von Parse berichten; am Mittwoch, dem 8. Februar um 15:35 Uhr im Grand Ballroom

Weitere Informationen über Evercode TCR und Gene Capture Enrichment finden Sie unter: www.parsebiosciences.com

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences ist ein in Seattle ansässiges Unternehmen mit dem Ziel, den Fortschritt in der menschlichen Gesundheit und in der wissenschaftlichen Forschung zu beschleunigen. Das Herzstück unseres Unternehmens ist unser wegweisender Ansatz für die Einzelzellsequenzierung. Die Einzelzellsequenzierung hat bereits bahnbrechende Entdeckungen ermöglicht, die zu neuen Erkenntnissen über Krebsbehandlung, Gewebereparatur, Stammzelltherapie, Nieren- und Lebererkrankungen, Gehirnentwicklung und das Immunsystem geführt haben. Bei Parse Biosciences bieten wir Forschern die Möglichkeit, Einzelzellsequenzierungen komfortabel und in noch nie dagewesenem Umfang durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.parsebiosciences.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230207005618/de/

Contacts:

Jay Roberts, SRPR

jay@shevrushpr.com 917.696.2142