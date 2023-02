AlertEnterprise, Inc., das führende Unternehmen für Cyber-Physical Security Convergence Software (CISA), hat heute eine neue Integration mit der Zutrittskontrollplattform Nedap AEOS angekündigt. Diese cyber-physikalische Integration verbindet Nedap AEOS mit der KI-gestützten AlertEnterprise Guardian Cloud-Plattform für physisches Identitäts- und Zugangsmanagement (PIAM) für einen automatisierten, sicheren und konformen Zugang zum Arbeitsplatz

Verabschieden Sie sich von klobigen, veralteten manuellen Ansätzen zur Zugangskontrolle. Mit dieser Integration können Unternehmen jeder Größe endlich die Lücke zwischen IT-Sicherheitskontrollen und physischen Sicherheitsmaßnahmen schließen und gleichzeitig KI nutzen, um die Verwaltung von Benutzeridentitäten und den Gebäudezugang zu rationalisieren.

Yogesh Ailawadi, AlertEnterprise SVP of Product Management and Solution Engineering: "In der neuen Realität des hybriden Arbeitsplatzes verschwenden Unternehmen wertvolle Ressourcen und erhöhen das Risiko mit veralteten manuellen Ansätzen der Zugangskontrolle. Durch die Verknüpfung von AlertEnterprise Guardian mit Nedap AEOS können Unternehmen Sicherheitslücken schließen und den Zugang zum Arbeitsplatz innerhalb ihrer bestehenden PACS-Infrastruktur-Investitionen digitalisieren."

Dank der intelligenten Datenerfassung und -normalisierung sowohl aus den AEOS-Systemen von Nedap als auch aus anderen Identitätsquellen wie Personaldatenbanken und IT-Verzeichnisdiensten unterstützt die KI-Plattform von Guardian Unternehmen bei der proaktiven Durchsetzung von Richtlinien in Echtzeit und automatisiert den Aufbau von Zugriffsrechten auf der Grundlage von Jobrollen, Schulungen und Zertifizierungen und mehr, ohne dass jeder einzelne Datensatz im System manuell aktualisiert werden muss.

"Ich freue mich sehr, dass AlertEnterprise unserem Technology Partner Programme beigetreten ist. Sie bieten einen echten Mehrwert, indem sie die Verwaltung von Mitarbeitern und Genehmigungen vereinfachen. Leistungsstarke Funktionen wie Self-Service-Portale und automatisierte Genehmigungsworkflows für Vorgesetzte und Manager stellen für unsere Kunden oft eine Herausforderung dar. Jetzt gibt es eine einfache Antwort: AlertEnterprise." Wesley Keegstra, Integrationsmanager bei Nedap Security Management

Die Integration bietet eine einheitliche cyber-physische Identity-Access-Management-Lösung für Unternehmen aller Größen und Branchen, indem sie bestehende Lücken zwischen IT-Sicherheitskontrollen und physischen Sicherheitsmaßnahmen schließt und gleichzeitig effizientere, konforme und automatisierte Möglichkeiten zur Verwaltung von Benutzeridentitäten und Gebäudezugängen bietet.

AlertEnterprise

Bei AlertEnterprise stehen cyber-physische Identität und Vertrauen im Mittelpunkt unseres Handelns. Unsere Mission ist es, Menschen, Prozesse, Daten und Technologie auf einzigartige Weise zusammenzubringen, um Unternehmen dabei zu helfen, das zu schützen, was am wichtigsten ist. Wir nennen das Sicherheitskonvergenz. Und wir entwickeln bahnbrechende Lösungen für die Sicherheitskonvergenz, die Identity Governance, Zugriffsmanagement, Security Intelligence und Compliance-Validierung für die IT-, HR-, Cyber- und physischen Sicherheitsumgebungen von Unternehmen bieten.

Über Nedap N.V.

Nedap ist ein niederländisches multinationales Technologieunternehmen, das für die Entwicklung leistungsstarker Lösungen im Bereich der physischen Sicherheit verantwortlich ist. Sein Zutrittskontrollsystem AEOS basiert vollständig auf offenen Standards und ist so konzipiert, dass es sich an Ihre sich ständig ändernden Anforderungen anpassen lässt. Es ist die ultimative Grundlage für jede Anwendung der physischen Zugangskontrolle von Unternehmen bis hin zu Behörden, Krankenhäusern, Flughäfen, Schulen, Industrieanlagen und öffentlichen Einrichtungen. AEOS geht über das Öffnen von Türen, die Sicherheit von Menschen und den Schutz Ihrer wertvollen Güter hinaus. Sie können selbst entscheiden, wie Sie auf bestimmte Situationen reagieren und reagieren wollen. www.nedapsecurity.com

