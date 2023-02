Die Niederlassung der Internationalen Handelskammer im Vereinigten Königreich (ICC United Kingdom) gibt eine neue Initiative zur Stärkung der Finanzbranche des Vereinigten Königreichs gegenüber den Auswirkungen des Doppelfinanzierungsbetrugs bekannt. Die Initiative unter der Leitung des Centre for Digital Trade and Innovation (C4DTI) wird die Einberufungsfähigkeiten der ICC United Kingdom zur Bereitstellung dieses Vorzeigeprojekts im Rahmen des Workstreams des CDTI zum Ausschluss von Betrügern aus dem Handelin Partnerschaft mit MonetaGo nutzen.

Die Doppelfinanzierung wird definiert als Betrug, durch den Betrüger dieselbe Transaktion mehrfach finanzieren. Heute kann ein Betrüger zu mehreren Banken gehen und exakt denselben Handel finanziert bekommen, ohne dass die Banken in der Lage sind, dies zu überprüfen. Die Regelungen der Vertraulichkeit hindern Banken an einem Informationsaustausch über Deals, die sie mithilfe anderer Banken finanziert haben und schaffen somit eine Grauzone, die Betrüger nutzen können, um dieselbe Transaktion mehrfach zu finanzieren. Es handelt sich dabei um eine Betrugsmasche, die mithilfe der vorhandenen isolierten KI- und KYC-Tools nicht aufgedeckt werden kann und die einen innovativen und koordinierten Ökosystemansatz erfordert. Mithilfe der Doppelfinanzierung wurden daher der Gemeinschaft der Finanzdienstleister weltweit bereits Milliarden von Dollar entzogen.

Bis zum Ende des Jahres 2023 werden die Banken des Vereinigten Königreichs in der Lage sein, zu gewährleisten, dass eine Transaktion in der Bankenlandschaft nicht mehrfach finanziert werden kann. Obwohl einige Details vertraulich bleiben, ist die Mehrheit der Handelsbanken im Vereinigten Königreich damit einverstanden, an dem Projekt teilzunehmen, wobei sich voraussichtlich zu gegebener Zeit weitere Banken anschließen werden. Auf diese Weise könnte das Vereinigte Königreich zur ersten Wirtschaft der G7 werden, die dieses Problem angeht und dabei Hunderte Millionen Pfund verloren gegangener Finanzmittel einspart, die besser anderweitig zur Vermittlung von tatsächlichen Handelstransaktionen genutzt werden können. Im Zusammenhang mit einer globalen Handelsfinanzierungslücke in Höhe von 1,7 Billionen US-Dollar ist es von entscheidende Bedeutung, wenn jeder Penny für rechtmäßige Geschäfte genutzt werden kann.

"Die technologische Innovation wird im Lauf der nächsten Jahre das Spiel im Finanzbereich verändern, wobei das Vereinigte Königreich eine führende Rolle bei der Umsetzung des Modellgesetzes für elektronische übertragbare Aufzeichnungen (MLETR) im Rahmen der legislativen Reformen einnehmen wird. Dies wird eine dringend benötigte Innovation freisetzen, um die Finanzwelt zu revolutionieren", so Chris Southworth, Secretary General von ICC United Kingdom

"Nicht alle Innovationen erfordern Jahre, um einen Mehrwert zu schaffen und die Eliminierung des Doppelfinanzierungsbetrugs in Partnerschaft mit MonetaGo ist ein großartiges Beispiel für eine vorhandene Lösung, die bereits innerhalb kürzester Zeit signifikante Auswirkungen besitzen wird. ICC United Kingdom ist einzigartig positioniert, um die Eliminierung des Doppelfinanzierungsbetrugs mit der Zielsetzung zu beschleunigen, dass jedes finanzierte Pfund nun für eine rechtmäßige Geschäftsfinanzierung bis zum Ende des Jahres 2023 tatsächlich einen Weg finden wird."

Zur Bekämpfung des Doppelfinanzierungsbetrugs hat ICC United Kingdom eine Partnerschaft mit dem Finanztechnologieanbieter MonetaGo begründet. Der Service des Unternehmens ist seit 2018 live und verarbeitet Millionen von Transaktionen in Asien und verhindert aktiv eine Doppelfinanzierung von Forderungsdiskontierungen und Rechnungsfinanzierungen. Der Service ist im Rahmen des neuen SWIFT-API-Gateway-Serviceangebots erhältlich, das mehr als 11.000 angeschlossenen Finanzinstituten den Zugang zum Service von MonetaGo ermöglicht. Auf der Grundlage internationaler Standards entwickelt, stellt dieses Betrugsbekämpfungsdienstprogramm die Verbindung zu einer Vielzahl von Finanzierungsplattformen her.

ICC United Kingdom ist das Repräsentanzbüro des Vereinigten Königreichs der Internationalen Handelskammer, der neuesten World Business Organisation, die 45 Millionen Unternehmen in 100 Ländern repräsentiert. Die Mission des ICC ist die Förderung des inklusiven, nachhaltigen und grünen Handels. Seine Bestimmungen entscheiden über 25 Billionen US-Dollar des Welthandels.

ICC United Kingdom repräsentiert die Stimme der britischen Wirtschaft auf zwischenstaatlicher Ebene, einschließlich der Vereinten Nationen, der G20 und der Welthandelsorganisation. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte iccwbo.uk

Das Centre for Digital Trade and Innovation (C4DTI) steht unter der Leitung der ICC United Kingdom und ist eine globale in Teesside im Nordosten von England ansässige Initiative. Im April 2022 als eine öffentliche private Partnerschaft gegründet, ist seine Mission nun die Beschleunigung der Digitalisierung des Handels des Vereinigten Königreichs und die Förderung der Annahme der interoperablen gesetzlichen und auf Standards basierenden Rahmenregelungen. Weitere Informationen finden Sie unter c4dti.co.uk

Die Secure Financing Lösung von MonetaGo versetzt die Banken und traditionellen Kapitalgeber sowie die Nichtbanken-Finanzinstitute, Fintechs und Fonds für Handelsfinanzierung in die Lage, die mit Rechnungen, Frachtbriefen, Luftfrachtbriefen, Lagerempfangsscheinen, Auftragserteilungen und anderen handelsbezogenen Dokumenten in Zusammenhang stehenden Finanzierungsanträge auf Vervielfältigungen hin zu überprüfen.

Seit Aufnahme der vollen Produktionsfähigkeit im Jahr 2018 hat das Secure Financing System über 4 Millionen Transaktionen verarbeitet und wurde als erster Service eines Drittanbieters für SWIFT in die API-fähige SWIFT-Infrastruktur integriert, um seine Mitgliedsinstitute mit einem wichtigen Tool zur Bekämpfung des Doppelfinanzierungsbetrugs bei Handels- und Lieferketten-Finanzierungen auszustatten.

MonetaGo wurde jüngst die Auszeichnung als Best Fintech Startup in Trade 2022 by Global Trade Review verliehen, wobei seine Secure Financing Lösung als Best Solution in Trade Finance im Rahmen der AMTD DigFin Innovation Awards auf der Hong Kong Fintech Week 2021 und als Most Effective Bank-Fintech Partnership im Rahmen der IBS Intelligence Global Fintech Innovation Awards 2021 geehrt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter monetago.com

