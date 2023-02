Osnabrück (ots) -Zu viel bestellt: Niedersachsen sucht Entsorger für DesinfektionsmittelGesundheitsministerium: War nicht abzusehen, wie sich die Pandemie entwickelt - Restbestände werden auch nach Kuba verschifftOsnabrück. Das Land Niedersachsen hat während der Corona-Pandemie deutlich zu viel Desinfektionsmittel bestellt und sucht nun per Ausschreibung einen Dienstleister, der das zum Teil bereits abgelaufene Material entsorgt. "Es konnte keine bedarfsgerechte Beschaffung vorgenommen werden, da im Vorhinein nicht abzusehen war, wie sich die Pandemie entwickelt", begründete eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums die Überschüsse auf Anfrage der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).Die Frage, um welche Mengen es sich handelt und wie teuer die Überbestellung für das Land werden könnte, ließ das Ministerium unbeantwortet. Zu konkreten Vertragsinhalten könne keine Auskunft erteilt werden. Aus den Ausschreibungsunterlagen geht indes hervor, dass es sich insgesamt um 416.000 Liter mit unterschiedlichem Ablaufdatum handelt.Einige Desinfektionsmittel sind nach Angaben der Landesregierung in den Jahren 2020 bis 2022 abgelaufen. Weitere Bestände liefen überdies Mitte dieses Jahres und Ende 2024 ab.Unterdessen prüft das Land eigenen Angaben zufolge alternativ zur Entsorgung auch andere Verwendungsmöglichkeiten. So sei das Desinfektionsmittel über den Europäischen Zivilschutzmechanismus angeboten worden. "Dieses Angebot wurde von Kuba angenommen, und somit wird ein Teil der Desinfektionsmittel als Hilfslieferung dorthin verschifft", heißt es aus dem Gesundheitsministerium.Darüber hinaus seien über das niedersächsische Innenministerium auch Hilfsorganisationen kontaktiert worden, "um Bedarfe für das noch haltbare pandemische Material abzufragen" und es dann kostenfrei abzugeben.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5435662