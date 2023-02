Mercans, der weltweit führende Technologieanbieter im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung, meldete heute, dass Pete Tiliakos als nicht geschäftsführendes Mitglied in den Vorstand des Unternehmens berufen wurde. Pete Tiliakos ist ein renommierter, weltweit führender Produktstratege für die Lohnbuchhaltung, Branchenanalyst für das Personalwesen, Berater und Vordenker. Er folgt dem Branchenveteranen Steve Goldberg, der im vergangenen Oktober in den Vorstand von Mercans berufen wurde.

Bei der Bekanntgabe der Ernennung von Tiliakos äußerte sich der Vorstand von Mercans wie folgt: "Pete Tiliakos bringt eine unabhängige und frische Perspektive in die Strategie und in die Führungsstruktur von Mercans ein. Seine Erfahrungen und Erkenntnisse stärken den Vorstand und das Managementteam des weltweit operierenden Lohnbuchhaltungs- und EOR-Dienstleisters. Die umfassenden Branchenkenntnisse von Tiliakos sind sehr gefragt; seine Perspektiven werden hochgeschätzt. Wir freuen uns sehr, dass Pete Tiliakos dem Vorstand von Mercans angehören wird, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihm die Führungsposition von Mercans in der weltweiten Lohnbuchhaltungs- und EOR-Branche weiter auszubauen."

Tiliakos ist ein weltweit anerkannter Experte in den Bereichen Lohnbuchhaltung, Employer of Record Services und HR-Technologie. Darüber hinaus leistet er regelmäßig Beiträge für branchenspezifische Publikationen, Verbände und Veranstaltungen. Tiliakos besitzt einen MBA- und einen B.S.-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre und Personalmanagement. Er ist stolzer Veteran des United States Marine Corps.

"Die umfangreiche Erfahrung von Pete Tiliakos im Bereich der HR-Technologie und sein Know-how im Bereich der weltweiten Lohnbuchhaltung ergänzen das Führungsteam von Mercans auf ideale Weise. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Pete Tiliakos in unserem Bemühen, Mercans zu neuen Höhen zu führen", so Vishwanathan Arunachalam (Vish), CEO des Unternehmensbereichs Payroll SaaS von Mercans.

Die globale Lohnbuchhaltungstechnologie von Mercans hat die Branche revolutioniert: Sie ermöglicht es Kunden, HCM-Anbietern und Gehaltsabrechnungsdienstleistern, sich von veralteten Softwarelösungen zu befreien und von der Notwendigkeit abzukommen, mit mehreren Dienstleistern in einem bestimmten Land zusammenzuarbeiten.

Die Plattform HR Blizz von Mercans bietet eine zentrale, globale Brutto-Netto-Gehaltsabrechnungsfunktionalität, die Kunden in die Lage versetzt, Gehaltsabrechnungen zu verarbeiten und dabei die Vorgaben von Steuerbehörden aus 160 Ländern zu integrieren. Dies ermöglicht eine komplette Konsolidierung und die digitale Transformation der internationalen Gehaltsabrechnungsprozesse der Kunden.

