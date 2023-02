Im Rahmen seiner Teilnahme an der Fruit Logistica in Berlin gibt Lineage seine neue "Fresh"-Lösung bekannt, die auf der Übernahme des seit langem bestehenden Frischebetriebs der Kloosterboer Group aufbaut.

Lineage Logistics, ("Lineage" oder das "Unternehmen"), einer der weltweit führenden Anbieter von REIT für temperaturgeführte Industrielager und Logistiklösungen, hat im Rahmen seiner Teilnahme an der Fachmesse Fruit Logistica in Berlin "Lineage Fresh" präsentiert, einen neuen strategischen Service in Europe, der bereits im November letzten Jahres in den USA eingeführt wurde. Lineage Fresh bietet Frischelagerungslösungen für große Importeure, Lebensmittelhändler und Erzeuger von frischem Obst und Gemüse.

Fresh blueberries are packed at a Lineage facility. (Photo: Business Wire)

Lineage Fresh sorgt dafür, dass Produkte mit kurzer Haltbarkeitsdauer dank der Kühllagertechnologie und des führenden Logistiknetzwerks von Lineage weniger Hindernissen, Risiken und Verderb ausgesetzt sind. Der Service nutzt das Know-how des Unternehmens als globaler Anbieter von temperaturgeführter Lagerung und richtet sich an Firmen, für die Lebensmittelsicherheit und eine schnelle Bereitstellung auf dem Markt unerlässlich sind. Zu den neuen Mehrwertdiensten und besonderen Kompetenzen von Lineage Fresh gehören Umpack- und Absackdienste, Rekonditionierung, Umstapelung, Umgestaltung, Containerstopfen, Multitemperaturzonen für Produkte, Kältebehandlung, Begasung, Containertransport, Saftverarbeitung und -mischung sowie die Integration von Einrichtungen unter Zollverschluss.

"Lineage Fresh erweitert unser expandierendes europäisches Netzwerk um hochmoderne Frischekapazitäten und Produkt-Know-how und verbindet den wachsenden Markt für Frischwaren mit Kunden in ganz Europa und weltweit", so Edwin Wentink, Vice President, Business Development Europe. "Lineage Fresh stützt sich auf die Investitionen, die wir in die langjährige Erfahrung der Kloosterboer Group mit Frischwaren sowie ihre erstklassigen Einrichtungen in Rotterdam und Vlissingen getätigt haben, ergänzt durch eine wachsende Präsenz im Südeuropa. Wir freuen uns, diese neue Lösung im Rahmen unserer diesjährigen Teilnahme an der Fruit Logistica in Berlin vorstellen zu können."

Frischwarenimporteure, -exporteure und die internationale Branche für Frischobst- und -gemüse insgesamt verzeichnen erhebliche Service- und Kapazitätsprobleme bei ihren Frischwaren. Um den Bedürfnissen seiner Kunden nachzukommen, hat Lineage erhebliche Investitionen in diesem Bereich getätigt. Damit will Lineage den Anforderungen des Frischemarktes gerecht werden und ein wirklich vernetztes "Frische"-Netzwerk schaffen.

In Europa hat sich Lineage in den letzten zwei Jahren auf die Mehrwertdienste konzentriert, die für das Handling von frischem Obst und Gemüse erforderlich sind, also die Bereiche Lagerung, Umpacken, Verpacken und Transport von frischen Lebensmitteln. Das Unternehmen begann dieses Unterfangen im Juni 2021 mit der Übernahme der Kloosterboer Group, die das Lineage-Netzwerk um einen großen, langjährigen Frischebetrieb mit Frischeeinrichtungen in Rotterdam und Vlissingen erweitert.

Im Dezember 2021 erwarb Lineage die Firma Sun Valley Cold Storage und dessen Anlage in Swedesboro im US-Bundesstaat New Jersey und baute damit seine Präsenz in der Tri-State-Region der USA aus, wo 80 der US-Erzeugnisse ins Land kommen. Sun Valley Cold Storage ist seit mehr als 15 Jahren auf dem Frischwarenmarkt tätig und verfügt über ein Team von erfahrenen Fachleuten, die sich auf das Handling von frischem Obst und Gemüse spezialisiert haben. Lineage ist dabei, diese Anlage um 5.000 zusätzliche Paletten zu erweitern, die im ersten Quartal 2023 in Betrieb genommen werden sollen. Dabei werden die Kapazitäten und das Know-how der ehemaligen Sun Valley- und Kloosterboer-Betriebe genutzt, um das Frischwaren-Netzwerk von Lineage weltweit auszubauen.

Lineage baut ein neues, hochmodernes Kühllager im Hafen von Savannah im US-Bundesstaat Georgia, das voraussichtlich im Februar 2023 in Betrieb genommen wird und ausschließlich für Frischwaren bestimmt ist. Savannah ist der am schnellsten wachsende Hafen und das größte Containerterminal Nordamerikas. Die neue Anlage wird dazu beitragen, die Überlastung des Hafens zu verringern und für weniger Hindernisse beim Erhalt der Frische der Produkte zu sorgen.

Um mehr über Lineage Fresh zu erfahren oder um herauszufinden, wie Sie mit Lineage zusammenarbeiten können, klicken Sie hier.

Über Lineage Logistics

Lineage Logistics ist der weltweit größte REIT für temperaturgeführte Industrielager und Anbieter von Logistiklösungen. Das Unternehmen verfügt über ein globales Netzwerk von mehr als 400 strategisch gelegenen Einrichtungen mit einer Gesamtkapazität von über 2 Milliarden Kubikfuß, das sich über 20 Länder in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum erstreckt. Das branchenführende Know-how von Lineage bei logistischen Komplettlösungen, das konkurrenzlose Immobiliennetzwerk und die Entwicklung und der Einsatz innovativer Technologien tragen dazu bei, die Vertriebseffizienz zu steigern, die Nachhaltigkeit zu fördern, die Verschwendung in der Lieferkette zu minimieren und was am wichtigsten ist als Visionary Partner von Feeding America die Ernährung der Welt zu unterstützen. In Anerkennung der führenden Innovationen und Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens wurde Lineage als Nr. 3 in der CNBC Disruptor 50 Liste 2022, als Deloitte US Best Managed Company im Jahr 2022, als Nr. 1. Data Science-Unternehmen und 23. insgesamt auf der Fast Company-Liste der innovativsten Unternehmen der Welt von 2019 ausgezeichnet und überdies in die Change The World-Liste von Fortune im Jahr 2020 aufgenommen. (www.lineagelogistics.com)

