Das romantischste Gebäude der Welt bietet das ultimative Paket für Heiratsanträge mit einem feierlichen Karibikurlaub in den Sandals Resorts, romantischer Beleuchtung des Wolkenkratzers und Sonderangeboten bei Blumen und Süßigkeiten für Besucherinnen und Besucher

Im Empire State Building (ESB) liegt Liebe in der Luft. Zum Valentinstag bietet das Gebäude ein unvergessliches Paketangebot für einen Heiratsantrag, die Beleuchtung des Turms, Werbegeschenke und Sonderangebote für Besucherinnen und Besucher während des Monats Februar.

Empire State Building Valentine's Day 86th Floor Observatory (Photo: Business Wire)

Happily Ever Empire . Jedes Paar, das für den Zeitraum vom 10. bis 14. Februar das beliebte Verlobungspaket Happily Ever Empire bucht das einen bevorzugten Zugang und eine private Führung durch das Observatorium mit Champagner beinhaltet, erhält von Sandals Resorts einen fünftägigen luxuriösen All-inclusive-Urlaub mit vier Übernachtungen in einem Resort seiner Wahl (es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen). Dazu gehören das brandneue Sandals Dunn's River, das im Mai in Ocho Rios, Jamaika, eröffnet wird, und ein Geschenkgutschein von Kleinfeld Bridal im Wert von 250 US-Dollar für ein Hochzeitskleid. Die Verlobungspakete von Happily Ever Empire sind auf fünf Buchungen pro Tag begrenzt.

. Besucher der Observatory Experience vom 10. bis 14. Februar können von Sandals Resorts einen fünftägigen All-Inclusive-Resortaufenthalt mit vier Übernachtungen gewinnen, wenn sie ein Foto von der speziellen Valentine's Day-Fotoecke des 86 Floor Observatory posten und @sandalsresorts auf Instagram taggen. Spread the Love . Alle Besucher, die im Februar Tickets auf der ESB-Website erwerben, erhalten zwischen dem 6. und 14. Februar 10 Prozent Rabatt auf Onlinebestellungen bei der Magnolia Bakery, 25 Prozent Rabatt auf Blumen zum Valentinstag bei FTD Flowers und 20 Prozent Rabatt auf Onlinebestellungen bei Tony's Chocolonely. Am 11. Februar, von 14 bis 20 Uhr, wird Tony's Chocolonely im 86 th Floor Observatory seine Liebe mit kostenlosen Schokoladenherzen beweisen.

"Das neu gestaltete Observatorium im romantischsten Gebäude der Welt zieht Besucher aus allen Teilen der Welt an, um ein authentisches Erlebnis im Herzen von New York City zu haben", so Jean-Yves Ghazi, President des Empire State Building Observatory. "Unsere beindruckende Aussicht bietet Besuchern eine perfekte Kulisse für ein außergewöhnliches Date oder einen Heiratsantrag."

"Es ist eine Zeit der Romantik, und als eine Marke, die von allen Dingen rund um die Liebe inspiriert ist, will Sandals Resorts Paare daran erinnern, wie wichtig es ist, die Liebe zu zelebrieren", erklärt Luisana Suegart, Director of Public Relations für die weltweiten Repräsentanten von Sandals Resorts. "Aktuelle Studien unseres Institute of Romance haben gezeigt, dass eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Beziehung darin besteht, sich Zeit für die Beziehung zu nehmen. Paare fühlen sich im Urlaub einander am nächsten und sind sich darin einig, dass ein Urlaub das romantischste Geschenk überhaupt ist. Diesen besonderen Paaren eine idyllische Karibikreise zu schenken, ist unsere Art, einen wichtigen Meilenstein zu feiern."

Hochauflösende Bilder und B-Roll-Material vom Empire State Building, die geplante Beleuchtung des Turms zum Valentinstag und alle exklusiven Angebote können hier heruntergeladen werden.

Weitere Informationen über das Empire State Building Observatory finden Sie online.

