Als Vorreiter auf dem Gebiet der ersten On-Premises IDV-Lösungen hat Shufti Pro die Einführung seiner Risikobewertungs- und eIDV-Dienste angekündigt, die global tätige Unternehmen bei der Bekämpfung von Identitätsbetrug und Finanzkriminalität sowie bei der Einhaltung der sich ständig weiterentwickelnden KYC/AML-Vorschriften unterstützen.

Risk Assessment Solution - ist ein speziell entwickeltes Tool, das Unternehmen bei der Identifizierung von Risiken in Bezug auf ihren weltweit verteilten Kundenstamm unterstützt. Die benutzerdefinierte Lösung für das Risiko-Scoring von Shufti Pro lässt sich an die Bedürfnisse von Unternehmen anpassen und berücksichtigt alle möglichen Risikofaktoren, um Unternehmen vor Finanzkriminalität, Reputationsschäden und behördlichen Sanktionen zu schützen. Sie stellt sicher, dass Unternehmen fundierte Entscheidungen treffen. Hierzu werden die Risikofaktoren der Kunden anhand von benutzerdefinierten Fragebögen und Datenpunkten zur Betrugsprävention bewertet, die von der Shufti Pro Risiko-Intelligenz-Profiling-Engine (einer Datenbank mit über 10 B ID-Elementen) weiter analysiert werden.

eIDV Service eIDVbezeichnet den Prozess der Verifizierung von Kunden durch eine von der Regierung ausgegebene eindeutige Identifikationsnummer. Das Verfahren ähnelt dem KYC-Prozess, abgesehen davon, dass der Kunde keine Dokumente in Papierform hochladen muss. Die eIDV von Shufti Pro gleicht die Daten der Kunden, wie beispielsweise Name, DoB und SSN, mit mehreren Datenbanken ab und bietet eine bislang unerreichte Sicherheit. Die Digitalisierung der modernen Welt führt dazu, dass wir uns von Ausweisen in Papierform lösen und zu vollständig elektronischen Formularen übergehen, um die Privatsphäre zu schützen, Betrug zu verhindern und das Benutzererlebnis verbessern. Diese Neuerungen werden in Zukunft dafür sorgen, dass das Onboarding von Kunden einfacher und präziser abläuft, globale Kunden erreicht werden und die Abbruchrate effektiv reduziert wird.

"Als globaler Anbieter von IDV-Services ist Shufti Pro ständig auf der Suche nach Innovationen, um die immer vielfältigeren Anforderungen unserer Kunden hinsichtlich der Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen", so Victor Fredung, CEO von Shufti Pro. "Wir möchten Lösungen anbieten, die auf die sich wandelnden Bedürfnisse unserer globalen Kunden und des gesamten Marktes ausgerichtet sind und zwar sowohl beim Onboarding als auch darüber hinaus. Ich freue mich daher sehr mitteilen zu können, dass die Risikoprüfung und die eIDV-Services genau das leisten."

Shufti Pro hat kürzlich verschiedene neue Funktionen wie SSO-Implementierung, Überprüfung von doppelten Konten und mehr eingeführt, um die Suite seiner IDV-Produkte zu stärken. Im vergangenen Jahr konnte sich das Unternehmen eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 20 Millionen zur Beschleunigung seiner internationalen Expansion, zur Verbesserung seiner IDV-Lösungen und zur Erweiterung seiner Compliance-Suite sichern.

Global tätige Organisationen, die auf der Suche nach einem IDV-Partner sind, können Shufti Pro hier kontaktieren.

Über Shufti Pro

Shufti Pro ist ein führender Anbieter von IDV-Dienstleistungen, der KYC-, KYB-, KYI-, AML-, biometrische Verifizierungs- und OCR-Lösungen bereitstellt und weltweit Vertrauen schafft. Das Unternehmen unterhält sechs internationale Niederlassungen und hat eine Suite mit 17 sich ergänzenden IDV-Produkten und -Lösungen auf den Markt gebracht. Shufti Pro kann über 9000 ID-Dokumente in über 150 Sprachen automatisch verifizieren und hat Kunden in mehr als 230 Ländern und Regionen.

