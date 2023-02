LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Hilfe für die Erdbebenopfer:

"Der autokratische türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan droht kurdischen Kräften in Nordsyrien immer wieder mit einer Invasion und unterstützt syrische Rebellen, die gegen das Regime von Machthaber Baschar al-Assad kämpfen. Der wird in seinem brutalen Bürgerkrieg wiederum von Kremlchef Wladimir Putin gestützt, dem Kriegstreiber in der Ukraine. Ankara und Damaskus bitten nun um internationale Hilfe. Und bekommen sie. Auch von verfeindeten Staaten. Würde dieses selbstverständliche Zusammenrücken doch nur ebenso gelingen, wenn die Gewalt nicht von der Natur, sondern von Menschen ausgeht."/al/DP/he