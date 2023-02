OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu sinkenden Reallöhnen:

"Für Deutschlands Beschäftigte ist es ein Dilemma: Wegen der höchsten Inflation seit Bestehen der Bundesrepublik sind ihre Löhne und Gehälter immer weniger wert. Das ist bitter, vor allem, da viele Unternehmen allen Krisen zum Trotz mitunter prächtig verdienen. Arbeitgeber müssen Sorge dafür tragen, dass ihre Beschäftigten nicht diejenigen sind, die am Ende die Kosten der Inflation alleine tragen. Zumal gerade die Wirtschaft darunter leidet, wenn der Konsum schwächelt, weil die Menschen immer mehr an Kaufkraft verlieren. Gibt es aber dort, wo gutes Geld verdient wird, angemessene Lohnerhöhungen, profitieren davon am Ende auch die Unternehmen selbst - insbesondere in Zeiten des Fachkräftemangels."/al/DP/ngu