Ein Werbespot beim Super Bowl, dem Finale der US-amerikanischen American-Football-Profiliga, kündigt die in den USA landesweite Einführung des Systems Dexcom G7 CGM der nächsten Generation an. Dabei handelt es sich um das präziseste 1 , benutzerfreundlichste CGM-Systems, das Menschen mit Diabetes dabei unterstützt, ihre Erkrankung besser in den Griff zu bekommen.

Der neue Werbespot, der im zweiten Viertel der Partie ausgestrahlt wird, wirbt auf einer der größten Bühnen der Welt für diese Diabeteskontrolltechnologie, die die die Lebensqualität entscheidend verbessert und Fingerpunktionstests überflüssig macht.

Die Kampagne hebt die "magischen Momente" hervor, die Diabetiker erleben können, wenn sie Dexcom G7 nutzen, um ihren HbA1c-Blutzuckerwert zu senken, Über- und Unterzuckerungen zu reduzieren und die Zeit im Zielbereich zu verlängern. 2-6

Diabetiker in den USA können noch heute Dexcom.com/Magic besuchen, um mit dem System Dexcom G7 an den Start zu gehen.

DexCom, Inc. (NASDAQ: DXCM), der weltweit führende Anbieter von Systemen zur kontinuierlichen Blutzuckermessung in Echtzeit für Menschen mit Diabetes, hat heute den zweiten Werbespot des Unternehmens beim Super Bowl vorgestellt, der die Markteinführung des Systems Dexcom G7 CGM der nächsten Generation in den USA ankündigt. Der Werbespot, der im zweiten Viertel des Super Bowl LVII am 12. Februar 2023 ausgestrahlt wird, zeigt den mehrfach mit Platin ausgezeichneten Sänger, Songwriter, Schauspieler und Wohltäter Nick Jonas.

Nick Jonas on set during production of Dexcom's 2023 Super Bowl commercial launching its new Dexcom G7 CGM System. (Photo: Business Wire)

"Dexcom CGM hat mein Leben und auch die Art und Weise, wie ich mich um meine Gesundheit kümmere, grundlegend verändert", so Nick Jonas. "Menschen mit Diabetes egal ob es sich um Typ 1 oder Typ 2 handelt sollte die beste Technologie zur Verfügung stehen, damit sie ihre Krankheit in den Griff bekommen. Mit dem System Dexcom G7 gelingt ihnen genau das. Ich freue mich darauf, dieses neue Gerät der Welt vorzustellen und das Bewusstsein für die herausragende Leistungsfähigkeit des CGM-Systems zu schärfen. Es geht darum, das Bewusstsein für diese Technologie bei den Millionen von US-Bürgern zu steigern, die sie benötigen. Mit diesem wichtigen Schritt stellen wir sicher, dass Diabetiker die beste verfügbare Technologie zur Hand haben, um mit ihrer Erkrankung gut leben zu können."

Dexcom G7 ist das genaueste1, benutzerfreundlichste CGM-Gerät auf dem Markt es ist keine Magie, es fühlt sich aber so an.

Im Werbespot beim Super Bowl stellt Nick Jonas, bei dem im Alter von 13 Jahren Diabetes Typ 1 diagnostiziert wurde, mit der Geschicklichkeit eines Zauberers und mit ein wenig Computeranimation das neue CGM-System vor.

Mit dem System Dexcom G7 bietet die am meisten empfohlene CGM-Marke7, 8 Patienten nun die genaueste1 und einfachste Möglichkeit an, sie dabei zu unterstützen, ihre Diabetes-Erkrankung besser kontrollieren und mit mehr Selbstvertrauen mit der Erkrankung umgehen zu können. Das kleine, universell einsetzbare Wearable-Gerät hat eine kürzere Aufwärmzeit als jedes andere auf dem Markt erhältliche CGM-System und sendet Blutzuckermesswerte automatisch in Echtzeit an ein kompatibles Smartphoneoder einen Empfänger, ohne dass schmerzhafte Fingerpunktionstests oder lästiges Scannen erforderlich sind. Mit einem Gesamt-MARD-Wert von 8,2 ist Dexcom G7 das genaueste auf dem Markt erhältliche CGM-System1. Es baut auf der bewährten Leistung von Dexcom CGM auf, einem System, das in klinischen Studien bewiesen hat, dass es den HbA1c-Blutzuckerwert senkt, Über- und Unterzuckerung reduziert und die Zeit im Zielbereich verlängert.2-6 Dexcom G7 ist zudem das einzige integrierte CGM-System, das für den Einsatz in der Schwangerschaft zugelassen ist und schwangeren Patientinnen mit Typ-1- bzw. Typ-2-Diabetes oder Schwangerschaftsdiabetes mehr Sicherheit bietet.

Es ist sehr wichtig, den Bekanntheitsgrad der kontinuierlichen Blutzuckermessung (CGM) zu steigern, damit Millionen von Diabetikern dabei unterstützt werden, die neueste Technologie für die Diabeteskontrolle zu nutzen, um ihre Gesundheit und Lebensqualität zu verbessern.

Man geht davon aus, dass in den USA mehr als 4,8 Millionen Menschen, die an Diabetes leiden und mit Insulin behandelt werden, den Super Bowl LVII verfolgen werden. 1, 9

Obwohl die kontinuierliche Blutzuckermessung mittlerweile als Standard für die Diabeteskontrolle gilt, verwenden etwa 3,3 Millionen dieser Zuschauer derzeit kein CGM-System bei der Behandlung ihrer Diabetes-Erkrankung. 1

Von den am Sonntag erwarteten 3,3 Millionen Zuschauern, die kein CGM-System nutzen, ist bei 70 Prozent, das heißt bei mehr als 2,3 Millionen Menschen, mittels einer privaten Versicherung, mittels der öffentlichen Krankenversicherung Medicare oder der Sozialhilfe-Krankenversicherung Medicaid die kontinuierliche Blutzuckermessung bereits jetzt bzw. voraussichtlich ab Ende 2023 mitversichert. 1, 10

Dexcom ist die Nummer eins unter den auf dem Markt erhältlichen CGM-Geräten, die von der Krankenversicherung übernommen werden und für die am meisten erstattet wird10, wobei ein Drittel der privat versicherten Patienten nichts aus eigener Tasche hinzuzahlen bzw. die Mehrheit monatlich weniger 40 US-Dollar monatlich zuzahlen muss.§, 11

"Wir von Dexcom haben es uns zur Aufgabe gemacht, Informationen bereitzustellen, die Diabetiker dabei unterstützen, ihre Krankheit besser kontrollieren zu können. Da so viele Menschen die kontinuierliche Blutzuckermessung immer noch nicht kennen und nicht wissen, wie sie davon profitieren können, hatten wir die Idee, dass es am besten ist, diese Information in Zusammenarbeit erneut mit einem der größten Stars auf der größten Bühne des Landes zu verkünden", so Kevin Sayer, Chairman, President und CEO von Dexcom. "Nick Jonas und der Super Bowl sind eine magische Kombination, die Millionen von US-Amerikanern mit Diabetes dazu ermutigen wird, mit Dexcom G7 einen neuen Weg für eine bessere Diabeteskontrolle und eine bessere Gesundheit einzuschlagen."

Diabetes ist eine ernste Erkrankung, die epidemische Ausmaße angenommen hat und deren Zahlen weiter steigen. Heute sind weltweit 537 Millionen Menschen an Diabetes erkrankt. Die Kosten für diabetesbedingte Gesundheitsausgaben belaufen sich auf fast 1 Billion US-Dollar.12 Darüber hinaus geht man davon aus, dass die Zahl der jungen Menschen mit Diabetes allein in den USA bis zum Jahr 2060 um 146 Prozent steigen wird.13 Es ist jetzt wichtiger denn je, das Bewusstsein für die lebensverändernde CGM-Technologie, die die Diabeteskontrolle revolutioniert hat, zu steigern.

Der Werbespot beim Super Bowl steht im Mittelpunkt einer breit angelegten Aufklärungskampagne. Sie möchte "magische Momente" hervorheben, die Diabetiker mit ihrem Dexcom CGM-System erfahren können. Die Kampagne fordert Diabetiker dazu auf, ihre ganz persönlichen "magischen Momente", auf die sie besonders stolz sind, in den sozialen Medien zu teilen, um der Welt zu zeigen, dass Diabetes niemanden einschränken muss. Es wurde eine Gruppe von sieben Dexcom Warriors zum Super Bowl Set eingeladen, um einen Blick hinter die Kulissen des Werbespots zu werfen und ihre inspirierenden Erfahrungen mit Nick Jonas zu teilen. Zu diesen Personen zählt auch Mireya Martinez, eine Pastorin aus Texas, die an Typ-2-Diabetes erkrankt ist.

"Diabetes ist eine unerbittliche Krankheit. Manchmal hält man es für unmöglich, sie in den Griff zu bekommen", so Mireya Martinez. "Am Set von so vielen anderen Diabetikern umgeben zu sein, die wissen, wie es ist, mit dieser Krankheit zu leben, war für mich eine inspirierende Erfahrung. Es ist eine äußerst bereichernd, Teil dieser Super-Bowl-Kampagne zu sein, die das Bewusstsein für die kontinuierliche Blutzuckermessung schärft und Diabetiker dabei unterstützt, sich verstanden und angemessen vertreten zu fühlen. Ich freue mich wirklich sehr auf die Markteinführung von Dexcom G7 und auch darauf, dass Millionen von Menschen das Wunder der kontinuierlichen Blutzuckermessung am eigenen Leib erfahren dürfen."

Um möglichst vielen Patientinnen und Patienten den sofortigen Zugang zu Dexcom G7 zu ermöglichen, wird Dexcom bei der Markteinführung Barzahlungsoptionen anbieten, während das Unternehmen die Kostenübernahme des neuen Systems umstellt.

Besuchen Sie noch heute Dexcom.com/Magic, um mit Dexcom G7 an den Start zu gehen.

Über DexCom Inc.

Dexcom Inc. ermöglicht es Menschen, ihre Gesundheit mittels innovativer Systeme zur kontinuierlichen Blutzuckermessung (CGM) zu überwachen. Dexcom mit Hauptsitz in San Diego (Kalifornien/USA) hat sich zu einem der führenden Anbieter von Technologien für die Diabetesversorgung entwickelt. Indem Dexcom auf die Bedürfnisse von Anwendern, Pflegekräften und Leistungsträgern eingeht, trägt das Unternehmen zur Vereinfachung und Verbesserung der Diabeteskontrolle in aller Welt bei. Weitere Informationen über Dexcom finden Sie unter dexcom.com/about-dexcom.

Wenn die Messwerte nicht Ihren Symptomen oder Erwartungen entsprechen, muss für Behandlungsentscheidungen zu Ihrer Diabetes-Erkrankung eine Fingerpunktionsmessung durchgeführt werden.

Bei Dexcom G7 dauert die Aufwärmphase weniger als 30 Minuten; andere CGM-Markenprodukte brauchen dafür bis zu einer Stunde oder länger. Eine Liste der kompatiblen Smartphones finden Sie unter dexcom.com/compatibility. Bezieht sich auf den geschätzten Eigenanteil der anspruchsberechtigten, privat versicherten Patienten für den Dexcom CGM-Sensor, wenn die Ansprüche als sog. "Pharmacy Benefit" anerkannt werden, und beinhaltet Leistungen und Angebote durch verfügbare Dexcom-Programme, wie z. B. das Gutscheinprogramm. Die tatsächlichen Kosten können abweichen und hängen vom individuellen Versicherungsschutz ab.

1 Dexcom, Archivdaten, 2022. 2 Welsh JB et al. J Diabetes Sci Technol. 2022:19322968221099879. 3 Gilbert TR et al. Diabetes Technol Ther. 2021;23(S1):S35-S39. 4 Beck RW et al. JAMA. 2017;317(4):371-378. 5 Beck RW et al. Ann Intern Med. 2017;167(6):365-374. 6 Martens T et al. JAMA. 2021;325(22):2262-2272. 7 d&A US Q1 2021 Diabetes Connections Patient Panel Report.2021;69-72. 8 Seagrove HCP Survey Q1 2021. 2021;65. 9 "Super Bowl LVI total viewing audience estimated at over 208 million." NFL.com. Abgerufen am 26. Januar 2023. https://www.nfl.com/news/super-bowl-lvi-total-viewing-audience-estimated-at-over-208-million. 10 Managed Markets Insights Technology, LLC. MMIT Analytics, Juni 2022. 11 IQVIA, Februar 2022. 12 "International Diabetes Federation seeks input into survey on access to diabetes education." FDA World Dental Federation. Abgerufen am 26. Januar 2023. 13 Tönnies T et al. Diabetes Care 2023;46(2):313-320.

