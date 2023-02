DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ZINSEN - Bundesbankpräsident Joachim Nagel plädiert eindringlich für weitere deutliche Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) - auch über die für die März-Sitzung bereits avisierte Anhebung hinaus. Zugleich stellt er sich entschieden gegen jegliche Debatte über mögliche Zinssenkungen in absehbarer Zeit. "Es wäre gefährlich zu meinen, dass wir jetzt schon durch sind und das Inflationsproblem erledigt ist", sagt Nagel im Interview der Börsen-Zeitung. "Wenn wir zu früh nachlassen, besteht die große Gefahr, dass sich die Inflation verfestigt." Für das laufende und die künftigen Jahre stellt Nagel deutliche Verluste der Bundesbank wegen der hohen Anleihebestände und der raschen Zinswende in Aussicht. (Börsen-Zeitung)

INDEXMIETEN - Bundesjustizminister Marco Buschmann hat gesetzliche Änderungen bei Indexmietverträgen zum jetzigen Zeitpunkt abgelehnt. Er sehe hier keinen "unmittelbaren Regulierungsbedarf", sagte der FDP-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Forderungen nach einer stärkeren Regulierung dieser an die Inflation gekoppelten Verträge klängen zwar populär, so Buschmann. Zur Wahrheit gehöre aber, dass Mieterverbände sich noch bis vor kurzem positiv zu Indexmietverträgen geäußert hätten. (Funke Mediengruppe)

HÄRTEFALLHILFEN - Im Ringen um Energie-Härtefallhilfen für kleine und mittlere Unternehmen hat es eine Einigung gegeben. "Der Bund wird 400 Millionen Euro für besondere Härtefälle kleiner und mittelständischer Unternehmen zur Verfügung stellen, die wirtschaftlich besonders schwer von den extremen Energiepreisen betroffen sind", sagte die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Verena Hubertz der Rheinischen Post. Im nächsten Schritt würden Bund und Länder eine Vereinbarung über die konkrete Ausgestaltung des Härtefallfonds für die kleinen und mittleren Betriebe schließen, so Hubertz. (Rheinische Post)

BAU - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fürchtet, dass die aktuell aufziehende Krise am Bau zu einem dauerhaften Verlust an Fachkräften und Kapazitäten führen könnte, und fordert die Bundesregierung zum Gegensteuern auf. "Weil sich die private Wohnungswirtschaft zunehmend aus dem Wohnungsbau zurückzieht, drohen Kurzarbeit und Entlassungen auf dem Bau - und das trotz des enormen Neubaubedarfs", sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Es wäre ein Desaster, wenn jetzt wichtige Baukapazitäten verloren gingen, die dringend für den Neubau preisgünstiger Wohnungen gebraucht werden", so Körzell weiter. (RND)

EU-SONDERGIPFEL - Österreich droht die gemeinsame Abschlusserklärung der EU-Staats- und Regierungschefs in dieser Woche (Donnerstag und Freitag) bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel zu blockieren, falls keine konkreten Vereinbarungen zu Migrationsfragen erzielt werden sollten. "Leere Worthülsen werden nicht ausreichen. Es braucht endlich ein klares und deutliches Bekenntnis zur Verstärkung des Außengrenzschutzes und zum Einsatz entsprechender finanzieller Mittel aus dem EU-Budget dafür, sonst wird Österreich die Schlussfolgerungen (Abschlusserklärung; Anm. d. Red.) des Europäischen Rates nicht mittragen können", sagte Österreichs Bundeskanzler Karl Nehmammer (ÖVP) der Zeitung Welt. (Welt)

TRANSFORMATION DER INDUSTRIE - Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will vor allem auf Klimaschutzverträge setzen, bei denen Unternehmen Verluste vom Staat erstattet bekommen, wenn sie von fossiler auf eine teurere grüne Produktionsweise umstellen. Habecks Berater halten das nicht für den optimalen Weg: "Der Beirat empfiehlt, dem Instrument der grünen Leitmärkte den klaren Vorrang gegenüber den Klimaschutzverträgen zu geben." Beim Modell der grünen Leitmärkte treibt der Staat nicht direkt die Umstellung der Industrie an. Stattdessen sorgt er auf Seite der Nachfrager dafür, dass klimaneutral hergestellte Produkte bevorzugt gekauft werden, etwa durch finanzielle Anreize oder Vorgaben zum Anteil grün hergestellter Materialen in Produkten. (Handelsblatt)

