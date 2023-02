The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.02.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.02.2023ISIN NameDE000TLX2003 TALANX AG NTS 13/23CH0198800325 PFZ.SCHW.KT.BKN 12-23 427USG4721VBL74 IMPER.BRAND.FIN.13/23REGSXS2116105144 SANTANDER UK 20/23 MTNXS2117485248 SCANIA CV 20/23 MTNUSG6398ADC83 NATIONW.BLDG 20/23 MTNXS1760383577 GREENLAND GL.INV. 18/23XS2115085230 VOLVO TREAS. 20/23 MTNDE000A254YS5 ACCENTRO R.EST.ANL.20/23DE000LB13JD8 LBBW NK STUFENZINS 20/23DE000A3H2W18 MERTON 2 IHS 20/23XS1770033014 KOMMUNALBK 18/23 MTNNZLRBDT013C3 LANDWIRT.R.BK 18/23ND MTNUS94974BFJ44 WELLS FARGO 2023 MTNUS459058CY72 WORLD BK 13/23FR0013482858 LVMH 20/23 MTNUS748149AG65 QUEBEC PROV. 13/23US222213AR10 CEB 18/23CH0008435569 EIDGENOSSENSCHAFT 98-23US084670BJ68 BERKSHIRE HATHAWAY 13/23