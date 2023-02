Das Instrument IOS DE000A3E00M1 IONOS GROUP SE NA O.N. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 08.02.2023: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y

The instrument IOS DE000A3E00M1 IONOS GROUP SE NA O.N. EQUITY has its first trading date on 08.02.2023: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y

