Bessere Stimmung führt zu Zuflüssen von 230 Mio. USD seit Jahresbeginn SAINT HELIER, Jersey - von James Butterfill, Head of Research CoinShares. Digitale Anlageprodukte verzeichneten in der vergangenen Woche Zuflüsse in Höhe von insgesamt 76 Millionen US-Dollar. Dies ist die vierte Woche in Folge mit Zuflüssen, die sich seit Jahresbeginn auf 230 Millionen US-Dollar belaufen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...