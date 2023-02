NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Qiagen nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Umsatz des Labordienstleisters liege vor allem dank des starken Wachstums des Nicht-Covid-Geschäfts über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Noch stärker positiv überrascht habe das Ergebnis je Aktie. Die ersten Aussagen zum laufenden Jahr deuteten auf ein moderates Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen zu beiden Kennziffern hin. Welford rechnet weiter damit, dass Qiagen in den kommenden Quartalen die Erwartungen übertreffen und die Ziele anheben wird./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2023 / 17:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2023 / 17:53 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012169213

