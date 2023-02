DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die unerwartete Stärke des US-Arbeitsmarkts zeigt nach den Worten von US-Notenbankchef Jerome Powell, warum die Zentralbank glaubt, dass es einige Zeit dauern kann, die Inflation zu senken. "Es zeigt, warum wir denken, dass dieser Prozess eine signifikante Zeitspanne in Anspruch nehmen wird", sagte Powell in einem Interview im Economic Club of Washington. Der Prozess werde nicht nur Zeit brauchen, sondern auch holprig verlaufen. "Wir erwarten einen deutlichen Fortschritt bei der Inflation in diesem Jahr, und unser Auftrag ist, dafür zu sorgen", sagte Powell. Wenn der Arbeitsmarkt und die Inflation hoch blieben, dann müsse die Fed ihre Zinsen möglicherweise stärker erhöhen. Die Fed müsse die Zinsen erhöhen und dann schauen, ob das ausreiche.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

11:55 Under Armour Inc, Ergebnis 3Q

12:00 Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q

22:05 Walt Disney Co, Ergebnis 1Q

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.173,75 -0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.780,50 +0,0% Nikkei-225 27.606,46 -0,3% Hang-Seng-Index 21.282,18 -0,1% Kospi 2.483,63 +1,3% Shanghai-Composite 3.236,13 -0,4% S&P/ASX 200 7.530,10 +0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die anfängliche Unterstützung von der Wall Street lässt an den meisten Handelsplätzen im Verlauf nach. Auf der Tokioter Börse lasten der festere Yen und enttäuschende Zahlenausweise auf dem Nikkei. Nintendo verbilligen sich nach einer Gewinnwarnung um 7,4 Prozent. Auch Sharp (-13,3%) hat eine Gewinnwarnung ausgegeben. Softbank Group (-5,7%) überraschte negativ mit einem Verlust im dritten Geschäftsquartal. Zahlen und Ausblick von Subaru (-1,8%) werden ebenfalls negativ aufgenommen. Die chinesischen Börsen geben anfängliche Gewinne ab und tendieren knapp im Minus. Der Kospi in Seoul tendiert derweil fester. Auftrieb erhält der Index von Technologiewerten, die ihren US-Pendants nach oben folgen. Indexschwergewicht Samsung Electronics notiert 2,1 Prozent höher. SK Hynix verbessern sich um 4,5 Prozent. Der australische Aktienmarkt schloss etwas fester, gestützt von den Sektoren Finanzen und Rohstoffe. Unter den Einzelwerten stiegen Suncorp um 4,6 Prozent, nachdem der Versicherer überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Auch die Zahlen des Baumaterialherstellers Boral (+13%) kamen gut an.

US-NACHBÖRSE

Aktien von Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe haben am Dienstag im Fokus des nachbörslichen Handels gestanden. Unter anderem gewannen Kyndryl 5,4 Prozent, nachdem das von IBM abgespaltene Infrastruktur-Servicegeschäft im dritten Geschäftsquartal den Verlust überraschend deutlich verringert hatte. Für das laufende Geschäftsjahr stellte Kyndryl einen höheren Umsatz in Aussicht als von Analysten bislang erwartet.

Chipotle Mexican Grill verbilligten sich um 5,2 Prozent. Die Restaurantkette hatte Umsatz und Ergebnis im vierten Quartal zwar kräftig gesteigert, die Konsensschätzungen der Analysten aber verfehlt. New Relic übertraf im dritten Geschäftsquartal mit Umsatz und Ergebnis je Aktie die Erwartungen des Markts. Überdies wächst der Kundenstamm des Anbieters von Software-Lösungen nach eigenen Angaben rasch. Die Aktien schossen um 15,8 Prozent nach oben.

Enphase Energy verteuerten sich um 8,4 Prozent. Das Energietechnik-Unternehmen hat den Umsatz im vierten Quartal deutlich gesteigert und rechnet mit einer Fortsetzung des guten Geschäftsverlaufs im ersten Quartal. Mit einem optimistischen Ausblick und starken Zahlen überzeugte auch Fortinet (+13,1%). Dagegen enttäuschte der Ausblick des Telekommunikationsunternehmens Lumen Technologies (-15,8%). Aus den Zweitquartalszahlen des Steuerberatungsunternehmens H&R Block (+3,9%) lasen Marktteilnehmer Fortschritte auf dem Weg zur Ertragswende heraus.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.156,69 +0,8% 265,67 +3,1% S&P-500 4.164,00 +1,3% 52,92 +8,5% Nasdaq-Comp. 12.113,79 +1,9% 226,34 +15,7% Nasdaq-100 12.728,27 +2,1% 263,76 +16,4% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 903 Mio 845 Mio Gewinner 1.909 774 Verlierer 1.154 2.333 Unverändert 111 110

Sehr fest - Der Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell sorgte für eine Achterbahnfahrt, die letztlich deutlich nach oben führte. Mit den Powell- Aussagen im Economic Club of Washington nahmen die Aktien zunächst Fahrt auf, gaben dann wieder nach, um zuletzt doch wieder deutlich anzuziehen. Powell hatte unter anderem gesagt, dass 2023 die Inflation deutlich zurückgehen werde, hob aber auch hervor, dass der Rückgang der Inflation Zeit benötige, was der unerwartet starke US-Arbeitsmarktbericht gezeigt habe.

Dupont de Nemours gewannen 7,5 Prozent. Das Chemieunternehmen verdiente im vierten Quartal mehr als erwartet. Eine wohl bevorstehende Übernahme trieb den Kurs von Oak Street Health um knapp 30 Prozent auf 33,68 Dollar nach oben. Laut Wall Street Journal will CVS Health rund 10,5 Milliarden Dollar bzw 39 Dollar je Aktie für Oak Street bieten. CVS lagen 0,9 Prozent fester. Bed Bath & Beyond brachen um 48,6 Prozent auf 3,01 Dollar ein, nachdem der Kurs tags zuvor um über 90 Prozent gewonnen hatte. Die mit finanziellen Problemen kämpfende Einrichtungskette versucht eine Insolvenz abzuwenden und will dazu über 1 Milliarde Dollar einsammeln - Ausgang ungewiss. Curevac verloren 11,3 Prozent. Auf den Kurs drückte, dass das Biopharmaunternehmen für bis zu 200 Millionen Dollar frisches Kapital einsammeln will durch die Ausgabe von Aktien. Zoom verteuerten sich um 9,8 Prozent. Der Anbieter von Software für Videokonferenzen hatte die Entlassung von 15 Prozent der Belegschaft angekündigt.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,50 +1,7 4,48 7,6 5 Jahre 3,85 +2,1 3,83 -14,9 7 Jahre 3,78 +3,5 3,75 -18,9 10 Jahre 3,68 +4,2 3,64 -19,5 30 Jahre 3,71 +3,9 3,68 -25,5

Am US-Anleihemarkt beruhigte sich die Lage, die heftigen Kursverluste der beiden Vortage nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht setzten sich nur noch gebremst fort. Dass es gleichwohl weiter aufwärts ging, dafür sorgten die aktuellen Aussagen von US-Notenbankchef Powell (siehe Tagesthema)

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0736 +0,1% 1,0730 1,0730 +0,3% EUR/JPY 140,85 +0,1% 140,64 141,83 +0,4% EUR/GBP 0,8910 +0,1% 0,8902 0,8921 +0,7% GBP/USD 1,2050 -0,0% 1,2052 1,2027 -0,4% USD/JPY 131,18 +0,1% 131,07 132,17 +0,0% USD/KRW 1.260,38 +0,4% 1.255,81 1.257,35 -0,1% USD/CNY 6,7809 -0,2% 6,7927 6,7853 -1,7% USD/CNH 6,7881 +0,1% 6,7806 6,7951 -2,0% USD/HKD 7,8492 +0,0% 7,8487 7,8484 +0,5% AUD/USD 0,6973 +0,1% 0,6964 0,6926 +2,3% NZD/USD 0,6327 +0,0% 0,6326 0,6315 -0,4% Bitcoin BTC/USD 23.220,30 -0,1% 23.234,38 22.943,65 +39,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar tendierte nach einem Auf und Ab etwas leichter, der Dollarindex verlor 0,2 Prozent. Deutlich befestigt zeigte sich der Yen.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,30 77,14 +0,2% +0,16 -3,9% Brent/ICE 83,71 83,69 +0,0% +0,02 -2,4%

Am Ölmarkt stiegen die Preise deutlich, nachdem wegen des verheerenden Erdbebens in der Türkei und Syrien in der Südtürkei Ölterminals vorübergehend geschlossen wurden. Der dadurch entstehende Engpass dürfte aber nur von kurzer Dauer sein, hieß es. Brentöl verteuerte sich um 3,5 Prozent.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.877,94 1.871,30 +0,4% +6,64 +3,0% Silber (Spot) 22,36 22,18 +0,9% +0,19 -6,7% Platin (Spot) 983,60 978,00 +0,6% +5,60 -7,9% Kupfer-Future 4,08 4,08 +0,0% +0,00 +7,1%

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

GELDPOLITIK INDIEN

Der geldpolitische Rat der indischen Zentralbank hat die sogenannte Repo-Rate um 25 Basispunkte auf 6,50 Prozent erhöht.

LEISTUNGSBILANZ JAPAN

Der Leistungsbilanzüberschuss schrumpfte im Dezember nicht saisonbereinigt um 90,9 Prozent zum Vorjahr auf 33,4 Milliarden Yen. Volkswirte hatten den Überschuss auf 98,4 Milliarden Yen geschätzt.

US-ÖLVORRÄTE

