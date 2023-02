DJ Hannover Rück erhöht Preise um durchschnittlich 8,0 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Getrieben von einem hohen Aufkommen an Schäden und einer Verknappung des Angebots hat die Hannover Rück in der Erneuerungsrunde zum 1. Januar 2023 höhere Preise durchsetzen können. In der traditionellen Schaden-Rückversicherung stiegen die Preise inflations- und risikoadjustiert um 8,0 Prozent, wie der DAX-Konzern mitteilte. Bei Naturkatastrophendeckungen sowie in der Luftfahrt- und Transportversicherung legten die Preise besonders deutlich zu.

Das erneuerte Prämienvolumen nahm leicht ab. Es hatte ein Volumen von 9,87 Milliarden Euro oder 63 Prozent des Geschäfts zur Erneuerung angestanden. Das letztlich erneuerte Volumen betrug knapp 9,8 Milliarden Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2023 01:46 ET (06:46 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.