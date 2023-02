Britvic plc: Transaction in Own Shares

DJ Transaction in Own Shares

Transactions in Own Securities

8th February

Britvic plc ("Britvic") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares on the London Stock Exchange from Citigroup Global Markets Limited ("Citi") as part of its existing share buyback programme announced on 23 May 2022 (the "Programme").

Date of purchase: 7th February 2023 Number of ordinary shares of GBP0.20 each purchased: 40,000 Highest price paid per share (pence): 787.00p Lowest price paid per share (pence): 775.50p Volume weighted average price paid per share (pence): 780.17p

The repurchased shares will be cancelled.

Transaction Details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Citi on behalf of Britvic as part of the buyback programme is detailed below:

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 08:04:06 GBp 174 785.00 XLON xb49uOTi8cV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 08:09:00 GBp 174 784.50 XLON xb49uOTiAhB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 08:09:00 GBp 174 785.50 XLON xb49uOTiAgf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 08:22:35 GBp 498 786.50 XLON xb49uOTi0px BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 08:22:35 GBp 172 786.50 XLON xb49uOTi0pz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 08:22:35 GBp 400 786.50 XLON xb49uOTi0pUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 08:22:35 GBp 174 786.00 XLON xb49uOTi0p5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 08:22:35 GBp 174 786.50 XLON xb49uOTi0p8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 08:28:40 GBp 245 787.00 XLON xb49uOTi2uR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 08:28:40 GBp 231 786.00 XLON xb49uOTi2uU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 08:29:16 GBp 241 785.50 XLON xb49uOTi2gC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 08:36:43 GBp 97 785.00 XLON xb49uOTi7USDE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 08:36:43 GBp 86 785.00 XLON xb49uOTi7USDG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 08:36:43 GBp 267 785.50 XLON xb49uOTi7USDL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 08:47:25 GBp 531 787.00 XLON xb49uOTiOCI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 08:47:25 GBp 174 786.50 XLON xb49uOTiOCT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 08:48:25 GBp 200 786.50 XLON xb49uOTiOz9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 08:56:41 GBp 174 785.00 XLON xb49uOTiQZQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 09:00:11 GBp 394 785.00 XLON xb49uOTiTiG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 09:00:11 GBp 174 784.50 XLON xb49uOTiTiM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 09:00:13 GBp 136 784.00 XLON xb49uOTiTjQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 09:05:07 GBp 223 784.00 XLON xb49uOTiSZz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 09:09:32 GBp 256 783.50 XLON xb49uOTiVt9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 09:09:32 GBp 174 784.00 XLON xb49uOTiVtB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 09:18:33 GBp 207 783.50 XLON xb49uOTiHKC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 09:18:33 GBp 49 783.50 XLON xb49uOTiHKE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 09:18:33 GBp 208 782.50 XLON xb49uOTiHKL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 09:22:40 GBp 306 783.00 XLON xb49uOTiHjS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 09:22:41 GBp 234 782.50 XLON xb49uOTiHjC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 09:22:41 GBp 8 782.50 XLON xb49uOTiHjE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 09:27:52 GBp 157 782.50 XLON xb49uOTiGXn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 09:27:56 GBp 159 782.00 XLON xb49uOTiGc7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 09:41:41 GBp 206 782.50 XLON xb49uOTiLk@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 09:41:42 GBp 56 782.50 XLON xb49uOTiLkp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 09:41:42 GBp 430 782.50 XLON xb49uOTiLkr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 09:41:42 GBp 207 782.00 XLON xb49uOTiLku BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 09:42:44 GBp 82 781.50 XLON xb49uOTiLbg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 09:42:44 GBp 71 781.50 XLON xb49uOTiLbi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 09:49:09 GBp 225 782.50 XLON xb49uOTiKbF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 09:49:09 GBp 244 782.50 XLON xb49uOTiKbM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 10:04:07 GBp 397 783.00 XLON xb49uOTifOx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 10:04:07 GBp 155 783.00 XLON xb49uOTifOz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 10:04:07 GBp 230 783.00 XLON xb49uOTifOD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 10:05:09 GBp 189 782.50 XLON xb49uOTifKQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 10:09:57 GBp 259 782.00 XLON xb49uOTifbR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 10:09:58 GBp 186 781.50 XLON xb49uOTifbH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 10:23:00 GBp 246 780.50 XLON xb49uOTihnS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 10:25:56 GBp 442 781.50 XLON xb49uOTigJV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 10:40:04 GBp 252 781.50 XLON xb49uOTilmz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 10:40:08 GBp 312 781.00 XLON xb49uOTilsc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 10:40:08 GBp 6 781.00 XLON xb49uOTilsl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 10:40:08 GBp 250 781.00 XLON xb49uOTilsn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 10:46:12 GBp 237 782.00 XLON xb49uOTiXJ9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 10:47:59 GBp 43 782.00 XLON xb49uOTiXv6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 10:47:59 GBp 138 782.00 XLON xb49uOTiXv8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 10:47:59 GBp 128 782.00 XLON xb49uOTiXvA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 11:00:00 GBp 157 782.00 XLON xb49uOTiZ1B BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 11:00:27 GBp 95 782.00 XLON xb49uOTiZ4N BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 11:01:19 GBp 274 782.50 XLON xb49uOTiZUSDs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 11:10:27 GBp 548 782.00 XLON xb49uOTiYkH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 11:10:27 GBp 275 782.00 XLON xb49uOTiYkT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 11:18:56 GBp 264 781.50 XLON xb49uOTibWw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 11:19:55 GBp 174 781.50 XLON xb49uOTiaVC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 11:25:06 GBp 295 781.00 XLON xb49uOTidUl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 11:25:06 GBp 40 781.00 XLON xb49uOTidUn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 11:32:02 GBp 250 780.50 XLON xb49uOTicBN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 11:32:05 GBp 307 780.00 XLON xb49uOTicBr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 11:41:49 GBp 101 781.50 XLON xb49uOTivju BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 11:41:49 GBp 180 781.50 XLON xb49uOTivjw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 11:45:56 GBp 1 781.50 XLON xb49uOTixP4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 11:45:56 GBp 148 781.50 XLON xb49uOTixP6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 11:45:56 GBp 93 781.50 XLON xb49uOTixP8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 11:49:33 GBp 402 780.50 XLON xb49uOTiwQ7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 11:49:38 GBp 13 780.00 XLON xb49uOTiwRX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 11:49:38 GBp 204 780.00 XLON xb49uOTiwRZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 11:49:41 GBp 56 779.50 XLON xb49uOTiwP7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 11:49:41 GBp 58 779.50 XLON xb49uOTiwP9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 11:54:58 GBp 255 779.50 XLON xb49uOTizzW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 12:05:05 GBp 350 780.00 XLON xb49uOTi@qm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 12:07:59 GBp 312 780.50 XLON xb49uOTin9U BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 12:08:01 GBp 141 780.00 XLON xb49uOTin9g BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 12:08:01 GBp 106 780.00 XLON xb49uOTin9i BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 12:21:56 GBp 33 781.00 XLON xb49uOTiot6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 12:21:56 GBp 141 781.00 XLON xb49uOTiot8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 12:21:56 GBp 65 781.00 XLON xb49uOTiotA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 12:25:33 GBp 339 781.00 XLON xb49uOTirrW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 12:28:42 GBp 333 781.00 XLON xb49uOTiq2t BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 12:34:34 GBp 357 781.00 XLON xb49uOTit4s BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 12:35:30 GBp 32 781.00 XLON xb49uOTitog BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 12:35:30 GBp 141 781.00 XLON xb49uOTitoi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 12:35:30 GBp 11 781.00 XLON xb49uOTitok BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 12:35:30 GBp 90 781.00 XLON xb49uOTitom BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 12:35:40 GBp 49 780.50 XLON xb49uOTitnO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 12:42:28 GBp 216 780.50 XLON xb49uOTp9P7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 12:45:10 GBp 316 780.50 XLON xb49uOTp9wH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 12:56:24 GBp 161 780.50 XLON xb49uOTpBqD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 12:56:24 GBp 225 780.50 XLON xb49uOTpBqF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 13:02:28 GBp 135 780.50 XLON xb49uOTpDSX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 13:05:16 GBp 162 780.50 XLON xb49uOTpDoJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 13:05:16 GBp 59 780.50 XLON xb49uOTpDoL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 13:06:44 GBp 367 780.00 XLON xb49uOTpDjE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 13:09:06 GBp 278 779.50 XLON xb49uOTpCFg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 13:14:12 GBp 273 779.00 XLON xb49uOTpEHP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 13:14:17 GBp 225 778.50 XLON xb49uOTpENT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 13:22:02 GBp 274 779.50 XLON xb49uOTp3vC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 13:22:14 GBp 245 779.00 XLON xb49uOTp3oH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 13:31:24 GBp 249 779.50 XLON xb49uOTp44v BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 13:33:16 GBp 198 779.50 XLON xb49uOTp7Sm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 13:36:04 GBp 319 779.50 XLON xb49uOTp6Rz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 13:39:48 GBp 197 779.50 XLON xb49uOTpPTy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 13:42:36 GBp 180 779.50 XLON xb49uOTpPj@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 13:45:24 GBp 194 779.50 XLON xb49uOTpOUSDX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 13:45:24 GBp 61 779.50 XLON xb49uOTpOyV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 13:46:54 GBp 7 778.00 XLON xb49uOTpOaz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 13:46:54 GBp 57 778.00 XLON xb49uOTpOaUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 13:46:54 GBp 113 778.00 XLON xb49uOTpOa1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 13:46:54 GBp 80 778.00 XLON xb49uOTpOa3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 13:46:54 GBp 371 778.50 XLON xb49uOTpOa5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 13:50:12 GBp 266 777.50 XLON xb49uOTpRhi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 13:58:51 GBp 376 776.50 XLON xb49uOTpTsU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 14:08:49 GBp 447 777.50 XLON xb49uOTpHVH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 14:08:49 GBp 209 777.50 XLON xb49uOTpHVK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 14:08:49 GBp 28 777.50 XLON xb49uOTpHVM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 14:08:50 GBp 323 777.00 XLON xb49uOTpHVUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 14:14:22 GBp 399 777.50 XLON xb49uOTpJMv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 14:21:02 GBp 176 779.00 XLON xb49uOTpKBt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 14:21:02 GBp 450 778.00 XLON xb49uOTpKBw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 14:22:21 GBp 206 779.00 XLON xb49uOTpKnm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 14:22:28 GBp 141 778.50 XLON xb49uOTpKrD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 14:31:15 GBp 499 778.50 XLON xb49uOTpetu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 14:31:15 GBp 319 778.50 XLON xb49uOTpetG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 14:35:53 GBp 317 778.50 XLON xb49uOTpjo9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 14:36:31 GBp 477 778.50 XLON xb49uOTpjWR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 14:41:01 GBp 491 779.00 XLON xb49uOTpk25 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 14:41:39 GBp 361 778.50 XLON xb49uOTpkts BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 14:41:56 GBp 266 778.50 XLON xb49uOTpki4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 14:45:03 GBp 215 778.50 XLON xb49uOTpWqR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 14:45:11 GBp 225 778.50 XLON xb49uOTpWkq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 14:48:07 GBp 187 778.50 XLON xb49uOTpYYW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 14:48:33 GBp 174 778.50 XLON xb49uOTpbGK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 14:50:27 GBp 227 778.50 XLON xb49uOTpaGW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 14:57:40 GBp 701 779.00 XLON xb49uOTpvrt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 14:59:06 GBp 257 778.50 XLON xb49uOTpuAs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 14:59:06 GBp 348 778.50 XLON xb49uOTpuAz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 14:59:06 GBp 52 778.50 XLON xb49uOTpuAUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 15:00:26 GBp 229 778.00 XLON xb49uOTpuaa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 15:02:52 GBp 414 778.00 XLON xb49uOTpwRi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 15:03:05 GBp 263 777.50 XLON xb49uOTpwS6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 15:08:11 GBp 232 777.00 XLON xb49uOTpyhB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 15:08:11 GBp 456 777.00 XLON xb49uOTpyhE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 15:09:14 GBp 185 776.50 XLON xb49uOTpUSDBy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 15:10:26 GBp 242 776.00 XLON xb49uOTpUSDcm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 15:10:26 GBp 20 776.00 XLON xb49uOTpUSDco BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 15:21:32 GBp 204 777.00 XLON xb49uOTpol0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 15:21:32 GBp 360 777.00 XLON xb49uOTpol2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 15:21:32 GBp 140 776.50 XLON xb49uOTpol9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 15:21:32 GBp 352 777.00 XLON xb49uOTpolB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 15:23:15 GBp 340 776.50 XLON xb49uOTprnN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 15:23:15 GBp 60 776.50 XLON xb49uOTprnP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 15:28:20 GBp 201 775.50 XLON xb49uOTpshN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 15:28:20 GBp 172 776.50 XLON xb49uOTpshR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 15:28:20 GBp 532 776.00 XLON xb49uOTpshU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 15:45:01 GBp 108 776.50 XLON xb49uOToEZa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 15:45:01 GBp 61 776.50 XLON xb49uOToEZc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 15:45:01 GBp 1,123 776.50 XLON xb49uOToEZW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 15:45:01 GBp 700 776.50 XLON xb49uOToEZY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 15:50:36 GBp 152 776.00 XLON xb49uOTo3UF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 15:50:36 GBp 515 776.50 XLON xb49uOTo3UH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 15:53:16 GBp 299 775.50 XLON xb49uOTo2PR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 15:53:16 GBp 683 776.00 XLON xb49uOTo2PT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 16:06:49 GBp 53 777.50 XLON xb49uOToPNA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 16:06:49 GBp 130 777.50 XLON xb49uOToPNC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 16:06:49 GBp 103 777.50 XLON xb49uOToPNE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 07-Feb-2023 16:07:49 GBp 20 777.50 XLON xb49uOToPoY

Media Enquiries:

Please contact:

Investors: Joanne Wilson (Chief Financial Officer) +44 (0) 121 711 1102 Steve Nightingale (Director of Investor Relations) +44 (0) 7808 097 784 Media: Stephanie Macduff-Duncan (Head of Corporate Communications) +44 (0) 7808 097 680 Stephen Malthouse (Headland) +44 (0) 7734 956 201

Britvic plc's LEI number is: 635400L3NVMYD4BVCI53

