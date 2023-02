Herzogenaurach, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Zwei ikonische Sportmarken schließen sich zusammen, um eine neue Ära des Omnifitness-Trainings einzuläuten und das Beste aus Live- und digitalen Erlebnissen für ihre Mitglieder zu kombinieren- Durch den Einsatz innovativer Technologien wie Virtual Reality wird die Partnerschaft die Entwicklung immersiver und maßgeschneiderter Trainingslösungen der nächsten Generation beschleunigen- Hochleistungsbekleidung aus den innovativen adidas Trainingskollektionen wird von LES MILLS Trainern auf der ganzen Welt getragenadidas und Les Mills geben heute eine neue Partnerschaft bekannt, in der die beiden Sportgrößen die Zukunft des Trainings durch die Verschmelzung von Innovation und Tradition gestalten.Die Zusammenarbeit wird eine neue Ära der Fitness einläuten, indem innovative Technologien mit aufregenden Live-Fitness-Erlebnissen kombiniert werden, um die Art und Weise, wie die adidas Community Workouts erlebt, zu verändern und die nächste Generation von Fitnessfans zu inspirieren. Unterstützt durch die innovative Hochleistungskollektion der adidas Sportbekleidung.Angetrieben von einem gemeinsamen Engagement für den Fitnesssport wird die Zusammenarbeit die Trainingseinheiten von Omnifitness revolutionieren, indem sie verbesserte Erfahrungen sowohl live als auch digital bietet, zusätzlich zu einer neuen Reihe von Programmen, die sich an die Generation Z richten. Die Partnerschaft wird adiClub und Les Mills zusammenführen und den mehr als 300 Millionen adiClub-Mitgliedern umfassende und personalisierte Lösungen bieten. Darüber hinaus wird es eine Reihe exklusiver Vorteile geben, deren Einzelheiten in Kürze bekanntgegeben werden.Im Rahmen der Partnerschaft wird das branchenführende globale LES MILLS Athletennetzwerk die neuesten adidas Trainingsbekleidungen, -schuhe und -accessoires tragen. Sowohl für Trainer als auch für die Community hat adidas Kollektionen und Produkte entwickelt, die speziell die wichtigsten Grundpfeiler des Trainings unterstützen, darunter HIIT, Kraft und Yoga.Zu den Highlights gehören die Designed 4 Training Series (D4T) - Bekleidung, die auf Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität für intensive Workouts wie LES MILLS GRIT ausgelegt ist - sowie die adidas Dropset Trainingsschuhe mit niedriger, doppelt verdichteter Zwischensohle, die die korrekte Form und Stabilität bei Krafttrainingseinheiten wie BODYPUMP verbessert. Die führenden Sport-BH- und Leggings-Kollektionen von adidas setzen weiterhin Maßstäbe für innovative Sportbekleidung für Frauen, die von BODYBALANCE bis BODYCOMBAT alle Arten des Trainings abdeckt.Aimee Arana, adidas Global, General Manager, Sportswear & Training: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Les Mills, einer Marke mit Kultstatus in der Gesundheits- und Fitnesswelt. Die Partnerschaft wird es uns ermöglichen, neue Technologien einzusetzen, die die Vorteile des Live-Trainings mit den Möglichkeiten digitaler Dienstleistungen für unsere adiClub-Mitglieder verbinden, unterstützt durch unsere neuesten Innovationen bei Trainingsbekleidung, Schuhen und Zubehör. Wir freuen uns darauf, im Rahmen dieses Projekts neue und einzigartige Workout-Erlebnisse zu schaffen, die das Verhalten der nächsten Generation ansprechen und unsere Mission unterstützen, sicherzustellen, dass jeder von dem körperlichen und geistigen Wohlbefinden profitieren kann, das das Training bietet.Im Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit steht das Bekenntnis zu unseren gemeinsamen Werten. Wir freuen uns darauf, mit Les Mills die Qualität der Live- und In-Home-Fitness sowie der maßgeschneiderten Programme für unsere adidas Community standortunabhängig zu verbessern."Clive Ormerod, CEO von Les Mills, erklärt: "Die Markenpartnerschaft mit adidas wird Fitness für die nächste Generation von Trainingsfans neu definieren. Wir werden das Trainingserlebnis verbessern, indem wir das Beste aus dem Live- und Digitalbereich kombinieren, um Sportler bedarfsgerecht zu versorgen. Indem wir die Community in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen, können wir Millionen von Menschen zu mehr Bewegung inspirieren und unsere Mission, einen fitteren Planeten zu schaffen, erfüllen."Die Partnerschaft wird durch digitale Innovationen weltweit führende Trainingserfahrungen bieten und gleichzeitig Live-Workout-Events auf höchstem Niveau in wichtigen Städten rund um den Globus veranstalten. Der von adidas unterstützte LES MILLS LIVE London Event im Oktober 2022 war mit 5.000 Teilnehmern einer der größten Workout-Events, der jemals veranstaltet wurde, und der erste, der mit Virtual-Reality-Techniken gefilmt wurde. Auch im Jahr 2023 werden adidas und Les Mills mit Veranstaltungen in Singapur, Los Angeles, Stockholm, Paris, Barcelona und anderen Städten der Welt die Grenzen erweitern, indem sie den Athleten ermöglichen, Fitness live zu erleben.Der Les Mills Edit mit den neuesten Innovationen bei Trainingsbekleidung, Schuhen und Zubehör von adidas ist erhältlich unter: www.adidas.com/trainingInformationen zu adidasadidas ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Sportartikelindustrie. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Herzogenaurach/Deutschland beschäftigt weltweit mehr als 61.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von 21,2 Milliarden Euro.Informationen zu Les MillsLes Mills ist der weltweite Marktführer im Bereich Gruppenfitness und hat mehr als 20 Programme entwickelt, darunter BODYPUMP und BODYCOMBAT. Die Workouts von Les Mills werden von 130.000 zertifizierten Trainern in 21.000 Fitnessstudios in 100 Ländern und über die Streaming-Plattform LES MILLS+ angeboten. Gegründet wurde das Unternehmen von Les Mills, einem vierfachen Olympiasieger, der 1968 sein erstes Fitnessstudio mit der Vision eröffnete, Spitzensporttraining für die breite Masse anzubieten. SEHEN SIE SICH DIE GESCHICHTE VON LES MILLS AN. 