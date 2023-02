Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) -Mit dem Plug-in von Configit Ace® für Unity Forma sind Unternehmen in der Lage, ihren Kunden die Möglichkeit zu bieten, Bestellungen in einem vollständig integrierten Self-Service-3D-Produktkonfigurator aufzugebenConfigit, der weltweit führende Anbieter von Configuration Lifecycle Management (CLM), hat heute bekannt gegeben, dass Configit Ace® nun eine verifizierte Unity-Lösung ist. Darüber hinaus haben beide Unternehmen gemeinsam einen Konnektor zwischen Configit Ace® und Unity Forma entwickelt, der Industrieunternehmen eine erstklassige Konfigurations- und 3D-Visualisierungstechnologie bietet. Auf diese Weise können Unternehmen ihren Endkunden mithilfe eines 3D-Produktkonfigurators einen Self-Service für hochkomplexe Produkte anbieten.Als Unity Verified Solution wurde Configit einem strengen Prüfverfahren unterzogen, um sicherzustellen, dass die Lösung die höchsten Standards von Unity erfüllt. Die verifizierten Lösungen von Unity werden von Domain-Experten angeboten, die ausschließlich qualitativ hochwertige Lösungen und Support einsetzen. Entwickler können sich also darauf verlassen, dass diese verifizierten Lösungen auch in Zukunft supported werden.Das Configit Ace® Plug-in für Unity Forma, das heute über den Unity Asset Store erhältlich ist:- Ermöglicht global agierenden Fertigungsunternehmen, die Zeit zwischen Produktdesign, Vertrieb und Produktion ihrer hochkonfigurierbaren Produkte um 92 % zu verkürzen.- Ermöglicht den Endkunden dieser Unternehmen, Bestellungen in einem vollständig integrierten Self-Service-3D-Konfigurator, der unterschiedliche Komplexitätsgrade bietet, aufzugeben, was zudem die Vertriebseffizienz steigert.- Schafft einen einfachen, reibungslosen Prozess zur Verwaltung der Konfigurationslösung für Back-End-Mitarbeiter. Eine "Single Source of Configuration Truth" führt zu einem funktionsübergreifenden, fehlerfreien Prozess ohne überflüssige Prüfungen und Iterationen.Johan Salenstedt, CEO von Configit, erklärte: "Als Teil des Verified Solutions-Partnerprogramms von Unity können wir mehr Kunden mit optimierten Produktkonfigurationsfunktionen unterstützen. Unitys Visualisierungsprodukt Forma führt zu beachtlichen Effizienzsteigerungen bei der Content-Erstellung und ermöglicht es Unternehmen, 3D-Produktdaten schnell zu importieren, um Modelle mit sämtlichen Varianten in Realtime-3D zu visualisieren. Die gemeinsame Lösung wird Kunden ein lebensechtes 3D-Erlebnis des Produkts bieten. Sie passt hervorragend zu den Bedürfnissen unserer Kunden, die hochkomplexe Produkte herstellen und vermarkten, und auch zu den Kunden von Unity."Informationen zu ConfigitConfigit ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Configuration Lifecycle Management (CLM)%252Bsolutions%26a%3DL%25C3%25B6sungen%2Bf%25C3%25BCr%2BConfiguration%2BLifecycle%2BManagement%2B(CLM)&a=L%C3%B6sungen+f%C3%BCr+Configuration+Lifecycle+Management+(CLM)) und Anbieter von geschäftskritischer Software für die Konfiguration komplexer Produkte. Alle Configit-Produkte basieren auf der patentierten Virtual Tabulation (VT)-Technologie%2525E2%252584%2525A2%252Btechnology%26a%3DVirtual%2BTabulation%2B(VT)%25E2%2584%25A2-Technologie&a=Virtual+Tabulation+(VT)%E2%84%A2-Technologie), die die Produktkonfiguration neu definiert hat, indem Sie eine höhere Geschwindigkeit und einen besseren Umgang mit der Komplexität bietet. Virtual Tabulation ermöglicht es Configit, leistungsstarke, einfach zu bedienende Konfigurationslösungen für marktführende globale Unternehmen bereitzustellen. Website: https://configit.com/Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1824364/Configit_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/configit-ace-wird-eine-von-unity-verifizierte-losung-die-kunden-ein-lebensechtes-3d-produktkonfigurationserlebnis-bietet-301741532.htmlPressekontakt:Diana Diaz,Force4 Technology Communications,diana.diaz@force4.coOriginal-Content von: Configit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125753/5435726