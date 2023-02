News von Trading-Treff.de DAX-Range am Dienstag könnte heute fallen, nachdem die Wall Street einen Impuls nach der Jerome Powell Rede erhielt - Trading am 08.02.2023 DAX-Schwung ließ aus sich warten Ohne großen Schwung setzte der DAX am Vortag sein Verhalten in der Kursspanne des Vortages zunächst fort. Den relevanten Support-Bereich skizzierten wir in der Montagsanalyse vom 07.02.2023 mit folgendem Bild: 20230207 DAX Endloskontrakt Auch am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...