Nach starken Vorgaben von der Wall Street zeichnen sich im DAX am Mittwoch deutliche Auftaktgewinne ab. Der Broker IG taxiert den DAX 30 Minuten vor dem Xetra-Handel 0,9 Prozent höher auf 15.456 Punkte. Damit rückt das Jahreshoch vom vergangenen Donnerstag bei 15.520 Punkten wieder in den Fokus. Die Hoffnung auf eine erfolgreiche Bekämpfung der Inflation in den USA hat die dortigen Börsen am Dienstag letztlich beflügelt. Die Anleger reagierten unter dem Strich erleichtert auf Aussagen des heimischen ...

