Der französische Bankkonzern Société Générale (ISIN: FR0000130809) will für das Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,70 Euro ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Im Vergleich zum Vorjahr (1,65 Euro) wird die Dividende damit um fünf Cents bzw. 3 Prozent erhöht. Beim derzeitigen Aktienkurs von 28,20 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 6,03 Prozent. Die Hauptversammlung wird am 23. Mai ...

