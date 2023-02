Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag deutlich fester beendet, höhere Zinserwartungen mit Blick auf die Zentralbanken sowie gute Zahlen der französischen Großbank BNP Paribas schlugen sich in deutliche Zuwächse bei den in Wien schwergewichteten Finanzwerten nieder, der ATX konnte nach dem schwachen Wochenauftakt gestern ein Plus von 1,0% erzielen. Die Bawag erzielte einen Anstieg von 1,3%, für die Erste Group ging es um 1,9% nach oben und am besten lief es für die Raiffeisen Bank International, hier gab es einen stolzen Zuwachs von 5,1%. Neuigkeiten gab es auch von der Telekom Austria, hier soll die Mobilfunkmasten-Sparte abgespaltet und ebenfalls an der Wiener Börse gelistet werden, diese ...

