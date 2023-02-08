- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 15 (14) EUR - 'OVERWEIGHT'- BARCLAYS SENKT SYNLAB AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 9 (20) EUR- BERNSTEIN SENKT DEUTSCHE POST AUF 'MARKET-PERFORM' (OP) - ZIEL 43,5 (42,0) EUR - CREDIT SUISSE SENKT HELLOFRESH AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 29 (58) EUR - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LINDE AUF 395 (375) USD - 'BUY'- HSBC SENKT SYNLAB AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 10 (15) EUR- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR TRATON AUF 16 (13,50) EUR - 'HOLD' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LINDE AUF 380 (340) USD - 'OVERWEIGHT'- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 12 (11) EUR - 'UNDERWEIGHT'- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SYNLAB AUF 8,30 (12,90) EUR - 'NEUTRAL'- UBS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 18,80 (16,30) EUR - 'BUY'- UBS SENKT SCOUT24 AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 57,30 EUR ...Den vollständigen Artikel lesen ...