Der voestalpine-Konzern konnte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 den Umsatz um 29,3 Prozent auf 13,6 Mrd. Euro steigern. Das EBITDA erhöhte sich um 23,4 Prozent auf 1,9 Mrd. Euro, das EBIT um 19,4 Prozent auf 1,1 Mrd. Euro, trotz der bereits bekannten außerplanmäßiger Abschreibungen in der High Performance Metals Division von insgesamt 173 Mio. Euro im 2. Geschäftsquartal. Das Ergebnis nach Steuern konnte um 23,9 Prozent auf 864 Mio. Euro gesteigert werden. "In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres war die Nachfrage nach unseren hochqualitativen Produkten vor allem in den Bereichen Energie, Luftfahrt und Railway Systems sehr stark. In den meisten Geschäftsbereichen ist es uns auch gelungen, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...