EQS-News: Comba Telecom Systems Holdings Limited / Schlagwort(e): Produkteinführung

Comba stellt eine ganze Reihe von Verbesserungen bei seinem gesamten O-RU-Portfolio mit der Unterstützung neuer Merkmale vor und führt ein neues Produkt ein



08.02.2023 / 16:00 UTC+8

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Comba stellt eine ganze Reihe von Verbesserungen bei seinem gesamten O-RU-Portfolio mit der Unterstützung neuer Merkmale vor und führt ein neues Produkt ein • Unterstützung von NB-IoT- und LTE-M-Technologien als erster O-RU-Anbieter • Erweiterung des O-RU-Portfolios zur Unterstützung der TDD-Technologie SONDERVERWALTUNGSZONE (SAR) HONGKONG - Media OutReach - 8. Februar 2023 - Comba Telecom Systems Holdings Limited ("Comba Telecom" oder "die Gruppe", SEHK-Börsenkennung: 2342) - Comba Network Systems Company Limited ("Comba Network"), eine Tochtergesellschaft der Gruppe, gab heute erhebliche Merkmalsverbesserungen für das gesamte OpenRadio®-Produktportfolio bekannt, einschließlich der Unterstützung der NB-IoT- und LTE-M-Technologien für IoT-Anwendungen und 5G FDD NR für 5G-Low-Band (FR1)-Einsatzmöglichkeiten. Darüber hinaus gab Comba Network den Start der Outdoor-TDD O-RU-Reihe bekannt, wobei als Erstes die Single Band TDD 4T4R Macro RRU (Funkkomponente) veröffentlicht wird, um es Mobilfunkbetreibern zu ermöglichen, ihre TDD-Geräte mit Open RAN-Technologie zu nutzen. Die Unterstützung von NB-IoT- und LTE-M-Technologien für IoT-Anwendungen wurde in der Entwurfsspezifikation der O-RAN Alliance eingeführt, da der weltweite IoT-Markt weiterhin floriert. Comba Network stellt die branchenweit ersten kommerziell verfügbaren Open RAN RUs mit NB-IoT- und LTE-M-Unterstützung vor, bei denen seine führenden innovativen Technologien und Fähigkeiten zum Einsatz kamen, und erweitert so sein Portfolio an Produkten, die den Vorgaben der O-RAN Alliance entsprechen. Die neuen Merkmale werden die Übernahme von Open RAN bei Brownfield-Projekten mit vollständig offener Systemarchitektur beschleunigen. Zudem ermöglicht die gesamte OpenRadio-Produktfamilie mit der Unterstützung von 5G FDD NR duale Konnektivität für gleichzeitige Übertragungen über 4G LTE und 5G NR. Es stehen Software-Aktualisierungen zur Verfügung, um alle neuen Merkmale freizuschalten.



Die neue Produktveröffentlichung der Single-Band-TDD 4T4R-RRU zielt darauf ab, die Netzwerkkapazitäten bei stark genutzten Netzwerken in dichtbesiedelten Stadtumgebungen zu erweitern und ein Gleichgewicht zwischen Kapazität und regulatorischen Beschränkungen zu finden. Marie Ma, General Manager von Comba Telecom Network Systems Limited, erklärte: "Comba Network hat mit dem Open RAN-Ökosystem eine starke Marktpräsenz und technologische Basis entwickelt. Die Unterstützung von NB-IoT und LTE-M ist ein weiterer Fortschritt, um es Brownfield-Betreibern zu ermöglichen, Open RAN anzunehmen, ohne die Serviceparität zu verlieren. Mit kontinuierlichen technischen Fortschritten und Erweiterungen des Produktportfolios strebt Comba Network danach, die Zusammenarbeit mit erstklassigen Branchenakteuren zu vertiefen, um die Netzwerkmodernisierung weltweit voranzutreiben." Über Comba Telecom Systems Holdings Limited Comba Telecom ist ein weltweit führender Anbieter für drahtlose Lösungen mit eigenen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, Produktionsstätten sowie Vertriebs- und Serviceteams. Das Unternehmen bietet seinen Kunden weltweit ein umfassendes Portfolio an Produkten und Dienstleistungen, darunter Basisstationsantennen und Subsysteme, drahtloser Zugang, Erweiterungen von Drahtlostechnologien sowie drahtlose Übertragung. Comba Telecom hat seinen Hauptsitz in Hongkong, verfügt über fortschrittliche Produktionsstätten und Forschungs- und Entwicklungszentren und bietet drahtlose Kommunikationslösungen und Informationsanwendungen für Kunden in mehr als 100 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen wurde in den Hang Seng Composite SmallCap Index und den Hang Seng Composite Industry Index - Information Technology aufgenommen. Im Januar 2023 wurde Comba Telecom unter der Börsenkennung "STC" erfolgreich auf dem Mainboard der Singapore Exchange Securities Trading Limited notiert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.comba-telecom.com. Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an LBS Communications Consulting Limited Joanne Chan / Jason Ho Tel.: (852) 3679 3671 / (852) 3752 2675 Fax: (852) 3753 2899 E-Mail: jchan@lbs-comm.com / jho@lbs-comm.com

08.02.2023 UTC+8 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com